Újabb pontvesztésével Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyből, ugyanis hátránya továbbra is három pont az éllovas Arsenal mögött, és egy ponttal előzi meg a harmadik helyen álló Manchester Cityt, de a címvédő két meccsel kevesebbet játszott. Matematikailag még a legjobb négybe kerülést, azaz a jövő évi Bajnokok Ligája-indulást sem biztosították be a Vörösök (13 pont az előny az ötödik, két meccsel kevesebbet játszott Tottenhammel szemben), akiknek a szezon végén távozó vezetőedzője, Jürgen Klopp is erre utalt az újabb vereség után.

Jürgen Klopp csalódott volt a Liverpool újabb veresége után

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Jürgen Klopp magát tartja felelősnek

„Arra lenne szükségünk, hogy a riválisaink elveszítsenek néhány mérkőzést, de ez nem jellemző rájuk. Az Arsenal nem tűnt túl gyengének [a Chelsea elleni 5-0-s győzelem során], nekünk pedig jobban kell játszanunk, pontokra van szükségünk.

Nem vagyunk biztonságban, akár a BL-ről is lemaradhatunk, mivel a Tottenham sokkal kevesebb meccset játszott nálunk

– idézte Jürgen Klopp szavait a Magyar Nemzet. – Nagyon csalódott vagyok, az Everton kezére játszottunk. Rögzített helyzetből kaptunk két gólt, miközben tudjuk, hogy ez az Everton erőssége. A második góljuk már-már rutinszerű volt, az idényben sok ilyet szereztek. Érthetetlen az egész. Azt hittem, hogy megérkeztünk a meccsbe, ziccereket alakítottunk ki, de egyikkel sem tudtunk élni. A második góljuk után megzavarodtunk. Nem tudtunk fordítani, egyszerűen nem voltunk elég jók. Ez az igazság.

Én sosem tudtam gólt szerezni, most pedig én vagyok a felelős azért, hogy nem lövünk gólokat.

Nem vagyok mérges emiatt. Őrület, hogy mennyire sok helyzetet alakítottunk ki a legutóbbi négy meccsen. Mégis fejlődnünk kell. Bocsánatot kérek a szurkolóktól. Nekünk is nehéz, de tudjuk, hogy nekik még inkább az. Jobban kellett volna játszanunk, ezt nem tettük meg, ezért kapunk ki."

Virgil Van Dijk is megszólalt a Liverpool veresége után

„Nagyon csalódott vagyok több szempontból is. Azt hiszem, hogy

mindenkinek a tükörbe kellene néznie, megvizsgálnia a maga teljesítményét, hogy teljes erőbedobással küzdött-e.

Meg akarjuk egyáltalán nyerni a bajnokságot? Nem adjuk fel, lesznek még meccseink, de ha nem nyerjük meg a párharcainkat, és az ellenfelünk folyton szabadrúgásokat kap a mi hibáink miatt, akkor nincs esélyünk a cím elhódítására. De nem hagyhatjuk, hogy így érjen véget az idény" – mondta a Liverpool holland védője.

A Vörösök az elmúlt hat tétmeccsükből csak kettőt tudtak megnyerni, egy döntetlen mellett harmadszor kaptak ki. A Liverpool legközelebb szombaton délután, a West Ham United otthonában lép pályára a Premier League-ben.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

Kapcsolódó cikkek