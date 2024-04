A szezon vége felé a bajnoki címért versengő Liverpool a lehető legrosszabbkor került hullámvölgybe, ugyanis az elmúlt hetekben búcsúzott az európai kupaporondtól - az Európa-liga negyeddöntőjében az olasz Atalantával szemben –, meglepő vereséget szenvedett a Crystal Palace együttesétől és nem bírt a Manchester Uniteddel sem, így lépéshátrányba került a listavezető Arsenallal és a címvédő Manchester Cityvel szemben. Az idény végén távozó Jürgen Kloppot ugyanakkor a megnyert Ligakupa után a PL-trófeával búcsúztatnák a játékosok, akik szerda este már a Goodison Parkban léptek pályára a városi rivális Everton ellen. A Fulham ellen csak a kispadon kezdő Szoboszlai Dominik ezúttal kezdőként kapott lehetőség, de a francia válogatott Ibrahima Konaté, az egyiptomi Mohamed Szalah, az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, és az uruguayi Darwin Núnez is ott volt a Mersey-parti csapat kezdőjében.

A kiesés elől menekülő Everton meglepte a Liverpoolt

Fotó: AFP

Kis híján rémálomszerűen kezdődött a meccs a Liverpool számára, ugyanis már a 6. percben helyzetbe került Calvert-Lewin, aki eltolta a labdát Alisson mellett, majd a brazil kapus buktatta. A játékvezető némi habozás után a büntetőpontra mutatott és sárga lapot adott a brazil kapusnak, azonban a VAR-vizsgálat megmentette Klopp együttesét a büntetőtől, ugyanis Calvert-Lewin lesen volt az eset előtt, így a bíró visszavonta az ítéletet és a sárga lapot is.

Némi meglepetésre a következő percekben is a kiesés ellen menekülő Everton volt veszélyesebb, Alissonnak többször is bravúrral kellett védenie, a 27. percben viszont már a brazil kapus is tehetetlen volt. Tarkowski beadása után Godfrey találta el rosszul a labdát, ami aztán hatalmas szerencsével Brantwaite elé került, aki közelről a jobb alsó sarokba lőtt, és megérdemelten szerzett vezetést az Evertonnak.

Fájó vereségbe szaladt bele a Liverpool a városi rivális otthonában

Kép: AFP

A gól után magasabb fokozatra kapcsolt a Liverpool, több mint 75 százalékban birtokolta a labdát, azonban komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani, és mindössze két olyan lövése volt az első félidőben, ami eljutott Pickford kapujáig. A fordulás után is a Liverpool irányította a mérkőzést, azonban az 58. percben a hazaiak újabb góllal sokkolták a Liverpoolt. Egy szöglet után a hosszú saroknál érkező Calvert-Lewin fejelt a jobb alsó sarokba.

Klopp a 63. percben hármascserével igyekezett frissíteni csapatán, így többek között a néhány perccel korábban komoly rúgást kapó Szoboszlai Dominikot is lecserélte, aki fájdalmas arccal hagyta el a pályát.

A magyar válogatott középpályás helyére Endo érkezett, Jonest Elliott váltotta, Konaté helyére pedig Quansah állt be.

A hajrában a Liverpool mindent megpróbált, de a kőkeményen védekező Everton remekül állta a sarat, és végül otthon tartotta a három pontot. Újabb pontvesztésével a Liverpool gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyből, ugyanis hátránya továbbra is három pont a listavezető Arsenal mögött, és egy ponttal előzi meg a harmadik helyen álló Mancheste Cityt, de a címvédő kétmeccsel kevesebbet játszott.

Kerkezt kiállították, de újra nyert a Burnemouth

Az FA-kupa döntőjébe jutott Manchester United hazai pályán 4-2-re legyőzte a sereghajtó Sheffield United csapatát, amely hiába vezetett kétszer is, végül nagyon közel került a kieséshez.

A Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth 1-0-ra nyert a Wolverhampton vendégeként. A magyar válogatott balhátvéd kezdőként lépett pályára, ám egy rosszul sikerül szerelés miatt a 79. percben azonnali piros lappal kiállították.

Miloš Kerkez sent off with red card 🟥pic.twitter.com/kpZnxsojvZ — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 24, 2024

A tizedik helyen álló Bournemouth ezzel három nyeretlen bajnoki után tudott ismét nyerni.

Premier League, a 29. fordulóból elhalasztott mérkőzések pótlása:

Wolverhampton-Bournemouth 0-1 (0-1)

Crystal Palace-Newcastle United 2-0 (0-0)

Everton-Liverpool FC 2-0 (1-0)

Manchester United-Sheffield United 4-2 (1-1)