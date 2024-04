Az MTK első nagy helyzetére az 55. percig kellett várni, majd öt perccel később Németh Krisztián a kapuba is fejelt, de miközben a védő fején támaszkodott, a gól előtt a saját kezére fejelte a labdát, ami így pattant be a kapuba, a videobíró pedig elvette a találatot.

Ezt követően Mészöly hármat is cserélt, ami jót is tett a csapatának, Tamás Krisztián helyzetbe is került, Demjén védeni tudta a lövését. Ezt követően a vendégek is cseréltek, aminek azonnal eredménye is lett. Stieber Zoltán passzolt középre, Németh Krisztián pedig önzetlenül még Jurina elé passzolt, aki egy csel után Banai kapujába lőtt.

A folytatásban Keita eladott labdája után lőhetett azonnal Stieber, de kapu fölé célzott, de maradt még slusszpoén a 97. percre, amikor Jurina újabb gólt szerzett, fejjel vette be Banai kapuját.