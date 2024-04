A Spíler TV bő 20 perces felvételén szurkolók mellett az angol bajnokság elmúlt évtizedeinek legendás alakjai is elismerően beszéltek Szoboszlai Dominikról, aki tavaly nyáron igazolt a német RB Leipzigtől a Liverpool csapatába, ahol hamar alapemberré vált. A Premier League-gólrekorder Alan Shearer és a Chelsea-vel kétszeres bajnok John Obi Mikel is elsősorban éppen ezt dicsérték a magyar középpályásban, hogy milyen hamar, robotolva beilleszkedett a Vörösök csapatába. A háromszoros PL-győztes Joe Cole már a magyar válogatottban felfigyelt Szoboszlai Dominik játékára, és akkor is kiváló futballistának tartotta, ahogy szerinte Anglia-szerte el vannak képedve amiatt, hogy ilyen fiatalon, külföldiként, ilyen erős debütáló szezont tud futni. A korábbi liverpooli Kolo Touré pedig Szoboszlait "tökéletes nyolcas"-nak tartja, akinek "élmény nézni a játékát", mert "intelligens futballista".

Szoboszlai Dominik hamar beilleszkedett a Liverpool csapatába

Fotó: Photo by Paul ELLIS / AFP