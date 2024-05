A lila-fehérek közleménye szerint a vezetőség döntést hozott a keretet érintő kérdésben. Ezek alapján a 2023/24-s szezon végén távozik Luca Mack, Stefan Jevtoski, Dzenan Burekovic, Georgios Antzoulas és Albi Doka is.

Fradi-Újpest derbivel zárul az NB I-es szezon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az öt játékos közül Luca Mack a Vfb Stuttgart csapatától igazolt a IV. kerületbe még 2021-ben, ebben a szezonban 21 bajnokin kapott lehetőséget, volt egy gólja és egy gólpassza is a 23 éves, korábbi U20-as német válogatott középpályásnak.

Stefan Jevtoski is 2021 nyarán csatlakozott az Újpesthez, ő a Rabotnicki csapatától jött. Ő mindössze öt meccsen kapott lehetőséget a bajnokságban ebben a szezonban.

A bosnyák Dzenan Burekovicnak már több alkalommal is volt az Újpest csapatában, a 28 éves baloldali játékos kölcsönben s szerepelt más bajnokságokban, de tőle is elköszönnek.

A görög Antzoulasnak másfél év jutott Újpesten, de a 24 éves védőt sem marasztalják a szezon után. Ő ebben a szezonban 24 NB I-es bajnokin kapott szerepet, egy gólt is szerzett.

Az albán Albi Doka korábban volt a Honvéd focistája is, Újpestre idén januárban érkezett, de a hátvéd finoman szólva sem lett alapember, ugyanis az első öt meccs után kikerült a csapatból. A hétszeres albán válogatott focista fénykorában egymillió eurót is ért a Transfermarkt szerint.

Az élvonal záró fordulóját a hétvégén rendezik. A biztos tizedik Újpest vasárnap 20.15-kor az ősi rivális, már bajnok Ferencváros vendége lesz.

Az Újpest nincs könnyű helyzetben, edzőkérdés is an a csapatnál, ugyanis gyakorlatilag azóta repkednek a nevek, amióta megtörtént a tulajdonosváltás. A legújabb név ifj. Bene Ferencé, de korábban más nevek is felbukkantak. Gyanítható, hogy az Újpest labdarúgócsapatának új tulajdonosai nem Mészöly Gézával képzelik el a közös munka folytatását Újpesten. A lehetséges jelöltekről itt írtunk bővebben.

Hirdetés: Regisztrálj most a megújult TippmixPro-ra és használd egyedi bónuszkódodat, hogy tiéd lehessen a 100%-os feltöltési bónusz akár 30.000 Ft-ig! Bónuszkód: MW30