A magyar válogatott remek előjelekkel készülhet a németországi Európa-bajnokságra, hiszen a selejtezőcsoportját veretlenül nyerte meg, nem mellesleg a magyar csapat veretlenül zárta a 2023-as naptári évet is, ezzel Marco Rossi együttese olyan csodát tett, amire 47 éve nem volt példa a magyar labdarúgásban.

A kapuskérdés

Az olasz szakembernek megvan a csapata, de azért akadtak gondjai a júniusban kezdődő kontinensviadal előtt.

A szurkolókat leginkább az foglalkoztatja, hogy ki lesz a magyar válogatott első számú kapusa.

Az a Dibusz Dénes, aki Gulácsi Péter sérülése alatt végigvédte a selejtezősorozatot és hozzájárult a válogatott veretlenségi szériájához? Vagy pedig az a Gulácsi Péter, aki a hosszú sérülését követően tavasszal visszaverekedte magát az RB Leipzig kapujába, vezérletével pedig csapata kivívta a BL-szereplést és veretlen maradt a Bundesligában, amikor a magyar kapus nevével kezdődött az összeállítása.

Dibusz Dénes és Gulácsi Péter harcol a kezdőbe kerülésért

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Gondok a védelemben

Az Eb előtt Rossi számára talán csak a védelemben vannak kérdőjelek, ugyanis az Omonia Nicosiában futballozó Lang Ádám március végén lábközépcsont-repedést szenvedett egy edzésen, míg a Vidit erősítő Fiola Attila május elején egy edzésen rosszul esett rá a jobb vállára, így meg kellett műteni.

Lang esetében tudható volt, hogy az Eb-re biztosan fel fog épülni, a 34 éves Fiola esetében viszont csak annyit lehet tudni, hogy a sikeres műtétet követően megkezdte a rehabilitációját, és majd eldől, hogy bevethető lesz-e az Eb-n.

A két sérült védő mellett ott van még Szalai Attila meccshiánya is. A 26 éves tavaly nyáron igazolt a török Fenerbahce csapatától a Bundesligában szereplő Hoffenheim együttesébe, de finoman fogalmazva nem jött be neki a váltás. A 43-szoros magyar válogatott védő a Hoffenheimben mindössze 334 percnyi játéklehetőséget kapott, tavasszal aztán kölcsönben a Sallai Rolandot is foglalkoztató Freiburg csapatához került, ott azonban még ennél is kevesebbet, összesen 101 percet tölthetett a pályán.

Szalai Attila alapember a magyar válogatott védelmében

Fotó: Polyák Attila - Origo

Szalai Attila 2019 novemberében mutatkozott be a magyar válogatottban egy Uruguay elleni felkészülési mérkőzésen. A nemzeti csapat azóta 46 mérkőzést játszott, Szalai ezek közül mindössze négyet hagyott ki, a maradék 42 meccsen pedig egyaránt 90 percet játszott. Nem túlzás tehát az állítani, hogy Szalai Attila a magyar válogatott kulcsembere, de kérdéses, hogy egy ilyen pocsék szezon után mennyire bízik majd benne Marco Rossi.