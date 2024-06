A két csapat eddigi kilenc találkozjából némi meglepetésre csak az elsőt nyerték meg az olaszok 1942-ben, azóta öt döntetlen mellett - a statisztikusok a szétlövéses sikert is ide számolják - háromszor az horvátok ünnepelhettek.

Ivana Knöll természetesen újra feltűnt a lelátón

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Érdekesség, hogy a horvátok hat korábbi Eb-jükön kétszer nem "élték túl" a csoportkört, a kieséses szakaszban pedig még nem nyertek meccset. Az olaszok csak 1996-ban és 2004-ben búcsúztak az Eb-csoportkör végén, de még sosem zárták sereghajtóként az alapszakaszt.

A találkozó magyar szempontból is nagyon fontos volt - az albán-spanyol meccshez hasonlóan -, hogy a horvátok és az albánok se szerezzenek lehetőleg három pontot, mert akkor a B csoport harmadikja megelőzhette a magyar válogatottat. Azt is lehetett tudni, hogy ha a spanyolok és az olaszok is győzni tudnak, akkor továbbjutás esetén Portugáliával játszik majd Marco Rossi csapata.

Ilyen előzmények után a horvátok a Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Sucic, Kramaric, Pasalic összeállításban kezdték a meccset, míg Luciano Spalletti a Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Barella, Jorginho - Raspadori, Pellegrini, Dimarco - Retegui csapatot küldte a pályára.

Nem esett gól az első félidőben

A horvátok hatalmas labdabirtoklási fölényben volt a meccs elején, az 5. percben Susic meg is szerzhette volna a vezetést, de Donnarumma hatalmasat védett. Az olaszok próbáltak a lehető legkevesebbett kockáztatni, nekik ugyanis tökéletes eredmény volt a döntetlen. Így nem is volt meglepő, hogy az első negyedóra nem is hozott gólt. A 21. percben az olaszok is veszélyeztettek, de Retegui hat méterről kapu mellé fejelt, egészen pontosan Gvardiol blokkolt hatalmasat. Nem sokkal később ismét Retegui veszélyeztetett, de ezúttal a lövését blokkolták.

A félidő közepe felé már a horvátok labdabirtoklási fölénye is csökkent, sokkal kiegyenlítettebb volt a meccs, sőt, inkább az olaszok voltak veszélyesebbek.

A 27. percben elképesztő olasz-ziccer maradt ki, amikor jobb oldali beadás után Bastoni öt méterről fejelt, de Livakovic hatalmas bravúrral védte a léc alá tartó labdát.

A 36. percben Pellegrini dolgoztatta meg a horvát kapust, aki nagyon jó napot fogott ki. A hátralévő időben sem esett gól, így 0-0-s döntetlennel mentek a csapatok a szünetre.