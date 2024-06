50 ezer skótot várnak a magyarok sorsdöntő Eb-meccsére

Az MLSZ tájékoztatása szerint várhatóan sokkal több magyar szurkoló lesz vasárnap Skócia ellen, mint amennyi szerdán a házigazda németekkel vívott találkozón volt, de nagyon sok skót szimpatizáns is érkezni fog majd Stuttgartba. Jörg Klopfer, az UEFA sajtófőnöke pénteken elárulta, hogy 50 ezer skót és 14 ezer magyar szurkoló érkezésére számítanak, de ebből megközelítőleg csak 30 ezer skót fogja a helyszínről - közel 55 ezer néző befogadására alkalmas MHP Arénában - megtekinteni az összecsapást, vagyis több tízezren a városban felállított szurkolói zónában figyeli majd az eseményeket – írja a Stuttgarter Zeitung.

Az egészen biztos, hogy a magyar szurkolókon ezúttal sem fog múlni semmi

Fotó: NurPhoto via AFP

A rendőrség távol tartja egymástól a magyar és a skót szurkolókat

A stuttgarti rendőrség és európai szövetség (UEFA) a magyar szurkolók miatt már a németek elleni találkozót is magas rizikófaktorú meccsként sorolta be. A szóvivő leszögezte, hogy ezúttal is figyelembe veszik a meccs iránti hatalmas érdeklődést, emiatt pedig fokozott lesz a rendőri készültség, hogy szükség esetén gyorsan és következetesen közbeavatkozhassanak. A rendőrség közölte, hogy a szurkolói csoportokat el kell választani egymástól, mert szerintük nagy a kockázata annak, hogy a meccs előtt összetűzés alakulhat ki a skót és a magyar szurkolók között.

A hatóság a levegőből rendőrségi helikopterekkel és drónokkal is ellenőrzi majd a stadion környékét, de a már jól bevált videós megfigyelőrendszer is segítségünkre lehet".

A magyar válogatott vasárnap 21 órakor lép pályára Stuttgartban a skót csapat ellen az Európa-bajnokság A csoportjának utolsó fordulójában, Marco Rossi együttese pedig csakis győzelemmel őrizheti meg a továbbjutás reményét.