Vasárnap este viszonylag kis létszámban követték figyelemmel az érdeklődők a tulajdonképpen négy szurkolói zónát is magában foglaló belvárosi téren az 1-1-es döntetlennel zárult szlovén-dán összecsapást az óriáskivetítőkön. A 21 órakor rendezett Szerbia-Anglia (0-1) csoportmeccsre már jóval többen voltak kíváncsiak, és a szurkolói zónában lévő vendéglátó egységek forgalma is megnőtt ezen a találkozón, írja az MTI. Szerda este nagy valószínűséggel még ezt a hatalmas területet is megtöltik majd a drukkerek, aki ugyanis nem jutott jegyhez és nem lesz ott a stuttgarti stadionban, az innen követheti majd figyelemmel a magyar és a német válogatott csatáját.

Ezen a hatalmas téren, a Marktplatzon várják a magyar szurkolókat is:

Stuttgart stabil. Und morgen gleich nochmal: 15 Uhr Marktplatz. #wirsindmehr pic.twitter.com/xBDWJyrQ7o — Caroline Blarr (@CarolineBlarr) January 20, 2024

Ebben a zónában számos kiegészítő programmal is várják az érdeklődőket, így például a magyar találmányt, a teqballt is ki lehet próbálni, de akár a strandlabdarúgás alapjait is el lehet sajátítani. A szervezők szurkolói bolttal is készültek a drukkereknek, ebben számos emléktárgyat vásárolhatnak az ide ellátogatók, és

mind a 24 Eb-n szereplő válogatott hivatalos mezét is meg lehet venni: a magyar nemzeti tizenegy meggypiros meze 100 euróba (kb. 40 ezer forintba) kerül.

Ilyen volt a hangulat vasárnap a szlovén-dán meccs előtt:

Erster kompletter #UEFAEURO2024-Einsatztag: CHECK! ✅

Wir waren für Euch in allen #FanZones vom Schlossplatz bis zum Marktplatz vor Ort… auf zwei Beinen, vier Rädern oder vier Hufen. Es war im Großen und Ganzen eine friedliche Party in #Stuttgart.

Eure #PolizeiStuttgart pic.twitter.com/hRRQ7gN9Rq — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) June 16, 2024

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a Svájctól szombaton elszenvedett 3-1-es vereség után a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen lépnek pályára Stuttgartban szerdán 18 órától, amikor a házigazda és a skótokat a múlt pénteki nyitányon 5-1-re megverő németekkel csapnak össze. A mérkőzést az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti majd.

Reméljük, hogy a szervezők ezúttal nem maradnak szégyenben, és a szomjas magyar szurkolók nem fognak úgy járni, mint a dánok, akik döbbenten tapasztalták, hogy az összes csapról elfogyott sör.

