Hihetetlen botrány tört ki a magyar-skót meccs előtt

Az Eurowings Budapest-Stuttgart járatának 16.35-kor kellett volna felszállnia. De ez nem történt meg. A gép még 18.55-kor is Budapesten vesztegelt. Ezzel a járattal sok magyar szurkoló utazott volna a skótok elleni meccsre, de ők már biztosan nem érnek oda.

A Budapest Airport oldalán azt a tájékoztatást lehet olvasni, hogy a gép 20.24-kor gurult el a beszállókaputól. Ezt azt jelenti, hogy a gépen utazók már semmiképpen sem érnek oda a meccsre. Még a beszállás előtt közölték az utasokkal, hogy azok, akik csak a meccsre mennének, ne is szálljanak be, mert nincs értelme.

A reptéren hatalmas botrány tört ki, a rendőrséget is ki kellett hívni. Az Utazómajom című utazási oldal arról számolt be, hogy volt olyan szurkoló, akinek 700 ezer forintos kára keletkezett. A lap arról is beszámolt, hogy az utasok azt az információt kapták, hogy összekverték a csomagokat, így azok nem megfelelő gépre kerültek. Többen leszálltak, visszafordultak, emiatt pedig új utaslistát kell készíteni.

Helyszíni beszámolók szerint a reptéri tranzitban lincshangulat alakult ki.

Az incidensben a reptéri személyzet és az Eurowings személyzete rendőrségi feljelentéssel fenyegette meg azokat, akik a helyszínen botrányt csináltak.

Az Európa-bajnokság ideje alatt nem ez volt az első ilyen botrány. Még június 15-én, szombaton egy másik fapados társaság gépe indult el jelentős késéssel Kölnbe. Ott azonban szerencsésen végződött az eset, mert a szurkolók végül odaértek a magyar-svájci meccsre.

Cikkünk frissül...