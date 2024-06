Marco Rossi két fotelt is összetört Telkiben - videó

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Svájc ellen kezdi meg a szereplését a németországi Európa-bajnokságon. Marco Rossi csapata hétfőn útnak indult Telkiből a bajorországi Weiler-Simmerbergbe.

Elindult Telkiből a magyar labdarúgó-válogatott

Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Most azonban betekintést nyerhettünk abba, hogyan szoktak általában megérkezni a játékosok Telkibe, és mivel töltik a szabadidejüket, valamint néhány válogatottal kapcsolatos kulisszatitkokra is fény derült. Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke több más mellett arról is mesélt, hogy

Marco Rossi szövetségi kapitány egy héten belül két fotelt is összetört a közösségi teremben, ahol a játékosok közösen szoktak meccset nézni,

de hogy miért, és hogyan sikerült mindez az olasz szakembernek, az az alábbi videóból kiderül.

A magyar válogatott szombaton Kölnben az A csoport első fordulós meccsén a svájciakkal találkozik. Jövő hét szerdán következik a házigazda németek elleni meccs Stuttgartban, ahol jövő vasárnap a skótokkal csap össze a nemzeti csapat.