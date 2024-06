Rekordnézettséget hozott a magyar válogatott Eb-meccse

Ugyan a végeredmény nem az lett, amiben a magyar szurkolók reménykedtek, így is kiemelkedően népszerű volt a válogatott első, Svájc elleni csoportmérkőzése a németországi kontinenstornán. A Nielsen adatai szerint átlagosan több mint 1,2 millióan nézték a szombat délutáni összecsapást (ebbe nem tartoznak bele azok, akik óriáskivetítők előtt vagy vendéglátóipari egységekben szurkoltak Marco Rossi csapatának). Ez 45,1 százalékos közönségarányt jelent, vagyis gyakorlatilag minden második magyarországi háztartásban az M4 Sportot nézték a találkozó idejében - olvasható a közleményben.

Rekordnézettséget hozott a magyar válogatott Svájc elleni Eb-meccse

Fotó: Mirkó István

Ez az arány már most jobb, mint bármelyik találkozóé a 2021-ben megrendezett előző Eb-n - írták. Az összegzés szerint nemcsak a televízióban, hanem az interneten is rendkívül népszerű volt az összecsapás. A Gemius mérése alapján 198 ezernél is több egyedi látogatója volt a találkozónak az ingyenesen használható m4sport.hu-n, ami szintén megelőzi a 2021-es torna mind az 51 találkozóján mért adatot.

Az idei legnézettebb műsor lett a magyar válogatott Svájc elleni Eb-meccse

Nemcsak a magyar válogatott, hanem az egész labdarúgó Eb kifejezetten népszerű a magyar nézők körében, hiszen a közmédia sportcsatornája szombaton és vasárnap is piacvezető volt Magyarországon: valamennyi csatornát figyelembe véve a teljes napon, valamint főműsoridőben is több nézője volt mindegyiknél. Ezzel az eredménnyel az M4 Sport csatornájának szombati meccse a közmédia és egyúttal a teljes piac idei legnézettebb műsora lett - tartalmazza a közlemény.

A tájékoztató felidézi, hogy a közmédia a 2024-es kontinenstorna rajtján elindította legújabb sportcsatornáját, a Nemzeti Sportrádiót, amelyen a magyar mérkőzések mellett az Európa-bajnokság kiemelt mérkőzéseit is élőben hallgathatják a sportkedvelők Budapesten az FM 105,9-en, mobilalkalmazáson, valamint az m4sport.hu-n, a nemzetisport.hu-n és a mediaklikk.hu-n.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.