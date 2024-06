Az osztrákok kapusa, Patrick Pentz volt az események koronatanúja. A meccs után így nyilatkozott:

Az ütközés után csupa vér volt Mbappé arca. Nem nézett ki jól.

Kylian Mbappé a meccs 86. percében egy felugrás után ütközött össze Kevin Dansóval. Az osztrák játékos nem volt szabálytalan, szerencsétlen esetről van szó, Mbappé belefejelt Danso vállába.

¡Francia 🇫🇷vs Austria 🇦🇹! ⚽

Así se ve el golpe que recibió Mbappé 😬 Comenten cómo vieron el partido de hoy 👇#TvAztecaGuate #futbol #Mbappé pic.twitter.com/8YhQN0MTEk — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) June 17, 2024

Az osztrákok kapusa nemcsak szemtanúja volt az esetnek, hanem heves gesztusokkal is próbálta a spanyol bíró tudtára adni, hogy nagy a baj. "Én abszolút a Fair Play híve vagyok, most is ilyen hozzáállást akartam mutatni. Nem úgy, mint Mbappé" - mondta Pentz kapus.

Az eset után Mbappé lement a pályáról, hogy ott ápolják. A francia csapat edzője, Didier Deschamps cserélni akart, de a spanyol bíró ezt nem engedte, ezért Mbappé visszament a pályára és ott újra a földre vetette magát.

Ez tiszta őrület, amit a francia klasszis csinált" - panaszkodott az osztrákok kapusa. Egy ilyen nagy tornán nem szeretnék soha többet ehhez hasonló jeleneteket látni.

Mbappé amúgy sárga lapot kapott az eset miatt.

‼️TOP 1 Momentos más VERGONZOSOS en lo que llevamos de Eurocopa.



Mbappé entra al campo a perder tiempo con la nariz rota contra la todopoderosa Austria.



Qué cojones??? pic.twitter.com/DH5sXWS1CM — BARÇA HOY (@barcahoyyt) June 17, 2024

Az osztrákoknak nem csak a franciákkal, hanem a spanyol bíróval is gondjuk volt. "Őrület, ahogy ez az ember vezette a meccset" - mondta Pentz.

Egy vagon sárga lapot osztott ki (összesen 7-et), ami azért borzalmas, mert két sárga után automtikusan eltilják az embert.

A spanyol bíró, Gil Manzano nem először kelt nagy feltűnést. Idén márcusban a Valencia-Real Madrid (2-2) meccsen akkor fújta le a találkozót, amikor Jude Bellingham gólt fejelt. A játékos magából kivetkőzve ordított a bíróval, aki ezért kiállította a fiatal angol focistát.