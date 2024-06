Mit mondott Szoboszlai a győztes gólt lövő Csobothnak?

A skótok elleni Eb-meccs 100. percében a magyar válogatottban Sallai Roland beadását a csereként beálló Csoboth Kevin lőtte a kapuba, ez pedig győztes gólnak bizonyult, és így a csapat megőrizte az esélyét a továbbjutásra!

A magyar válogatott Csoboth Kevin góljával nyert

Fotó: AFP/Damien Meyer

„Óriási élmény, el is érzékenyültem. Sajnálom, hogy a szüleim ezt nem láthatták élőben, de bízom benne, hogy a tévé előtt ők is örömködésbe kezdtek. A legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést – mondta Csoboth Kevin, aki nem sokkal a gólja előtt egy kapufát is lőtt. – Előtte a kapufánál bosszankodtam, hogy nem rúgtam be vagy nem adtam le [Szoboszlai] Dominiknak, aki jobb helyzetben volt, mint én. De reméltem, hogy lesz még lehetőség, és szerencsére így is lett. Köszönjük a szurkolóknak is a támogatást!"

Csoboth Kevin kiemelte, hogy szeretné megélni ezt a pillanatot, majd hozzátette, Szoboszlai azt mondta neki, most nyugodtan sírjon örömében.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.