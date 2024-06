Az odavágókon az Északnyugati csoport bajnoka, a Tatabánya hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a szintén szebb napokat is megélt Békéscsaba, azaz a Délkeleti csoport győztese ellen; míg az Északkeleti csoportot megnyerő Putnok odahaza 1-1-re végzett az NB III Délnyugati csoportjában diadalmaskodó Szentlőrinc ellen. Az osztályozók tétje az NB II-be való feljutás volt, amely a párharcok győztese mellett az egyik vesztesnek is összejöhetett, hiszen a két párharcvesztes közül a saját csoportjában több pontot szerző együttes (mint később kiderült, a Békéscsaba) szinte bizonyosan megkapja a lehetőséget, hogy a másodosztályból kizárt Szombathelyi Haladás helyén induljon.

A Tatabánya és a Békéscsaba egymás ellen harcolt az NB II-be jutásért

Fotó: Facebook/Opus Tigáz Tatabánya

A Békéscsaba ebből a szempontból kényelmes helyzetben volt (hiszen ő biztosan nem lehetett a rosszabbik párharcvesztes szerepében), míg a Putnok kizárólag a párharca megnyerésével kerülhetett fel az NB II-be – a másik két együttesnek viszont a veresége esetén a másik osztályozót is figyelnie kellett.

Így alakultak az NB III-as osztályozók visszavágói

Békéscsabán, a Kórház utcai Stadionban a vendégszektor teljesen megtelt, és a hazai szurkolók is szép számban jelentek meg a Tatabánya ellen. Az első félidő annak ellenére nem hozott gólt, hogy mindkét csapat előtt több ziccer adódott, a kapusok azonban 4-4 alkalommal mutattak be védést a szünetig. A második 45 perc ezzel szemben egy gyors gólváltással kezdődött. Egy élesen középre lőtt labdába Buna Gábor ért bele szerencsétlenül, így az ő öngóljával a Békéscsaba vezetett, de az 51. percben egy bal oldali beadás után a tatabányai Letenyei Zalán máris kiegyenlített. A két csapat továbbra is egyenlő erőket mutatott, mindkét együttes dolgozott ki helyzeteket, de a 81. percig újabb gól nem született: ekkor

Kiprich Dávid kiugratásából Árvai Dániel szerzett vezetést a Tatabányának, és végül a hajrábeli hazai nyomás ellenére ez győzelmet és (tíz év után) NB II-es feljutást eredményezett Gyürki Gergely csapatának.

A békéscsabai Albert István a meccs végén még elveszítette a fejét, amikor hatalmasat lökött ellenfelén a vendégek lassú cseréje miatt, így a hazaiak emberhátrányban fejezték be az összecsapást.