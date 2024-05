Ami a kiesőket illeti, a Tiszakécske, a Siófok és a Mosonmagyaróvár sorsa már a forduló előtt eldőlt, miszerint ők biztosan az NB III-ban folytatják a következő idényben. Mellettük három csapat végezhetett az NB II kieső helyein: a Pécs, a BVSC és a Szombathelyi Haladás. Közülük a PMFC állt a legrosszabbul, hiszen mindenképpen nyernie kellett az esetleges bennmaradáshoz, emellett pedig arra is szüksége volt a baranyaiaknak, hogy a BVSC-Zugló vereséget szenvedjen (a Haladás kiesésére csak matematikai esély volt). A szombathelyiek ugyan nem kapták meg a licencet a következő szezonra, ám a Pécsen ez sem segített volna, hiszen Magyar Labdarúgó-szövetség alulról tölti fel a bajnokságot, azaz a Haladás bennmaradást jelentő pozíciója esetén kettő helyett három NB III-as bajnok jut fel a másodosztályba.

A PMFC esett ki a labdarúgó NB II-ből

Fotó: facebook.com/pecsimfc

A több győzelme miatt a Kisteleki István által is edzett BVSC-nek egy döntetlen is elég volt a bennmaradáshoz a Budapest Honvéd ellen, és végül a zuglóiak ezt ki is harcolták, ugyanis 0-0-val zárult a hazai találkozójuk. A Pécs így hiába győzött volna odahaza a Szeged ellen, mivel a Haladás az utolsó NB II-es meccsén nem kapott ki "eléggé" Gyirmóton, biztossá vált a PMFC kiesése. Ráadásul Szekszárdi Tamás 33. perces vezető gólja után a szegedi Borvető Áron a második félidőben kiegyenlített Pécsen, így a hazaiak nem is tudták megnyerni a mérkőzésüket.

Ezzel a három említett csapatból a BVSC és a Haladás 38-38 ponttal a 13-14. pozícióban zárt, míg a PMFC 36 ponttal a 15. helyen végzett, ez pedig kiesést jelentett Mátyus János nagy múltú együttese számára, amely a teljes 2023-24-es bajnokságot 20 szerzett góllal zárta.

Merkantil Bank Liga NB II, 34. (utolsó) forduló:

A vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzések végeredményei:

Pécsi MFC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (1-0)

Kolorcity Kazincbarcika SC - Budafoki MTE 1-1 (0-1)

Gyirmót FC Győr - Szombathelyi Haladás 2-1 (2-1)

BVSC-Zugló - Budapest Honvéd 0-0

Aqvital FC Csákvár - Tiszakécskei LC 1-2 (1-1)

Credobus Mosonmagyaróvár - BFC Siófok 1-3 (1-0)

