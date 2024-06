Itt a bizonyíték, hogy Svájc mennyire fél Szoboszlaiéktól!

Egy volt svájci válogatott labdarúgó, Pascal Zuberbühler szerint gulyáslevest csinálnak a magyarokból szombaton Kölnben, amikor a magyar és a svájci labdarúgó-válogatot csap össze egymással az Európa-bajnokság második napján. Nem is olyan régen egy másik nemzet sportolói is ezt jövendölték, aztán úgy elverték őket a magyarok, mint a lovat. Erről is beszélünk a Mediaworks sportszerkesztőségének közös videós műsorában.

A svájci válogatott tényleg mintha nagyon tartana a magyarok elleni meccstől. Szinte mindennel komoly problémájuk van. Nem tetszik nekik a fű. Nem tetszik, hogy a rossz füves pálya helyetti jobb füves pályára sokáig kell buszozniuk. Nem tetszik nekik, hogy a stuttgati tévétoronyból - állítólag - meglesik az edzéseiket. Ehhez képest a magyar válogatott sokkal nyugodtabban készül a szombati mérkőzésre. Svájcot tétmeccsen legutóbb 1981-ben győztük le. Ideje lenne egy újabb magyar diadalnak. Minden további ebben a videóban: Akár hangformátumban is meghallgathatja műsorunkat.