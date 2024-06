A második félidő közepén egy, a skót tizenhatoson belül Angus Gunn-nal történő ütközés után Varga Barnabás eszméletlenül esett a földre. A csapattársak azonnal segítséget kértek az orvosi stábtól, akik nem túl gyorsan, de ápolni tudták őt, és végül a magyar csatár magához tért és kommunikálni is tudott, mielőtt kórházba szállították.

A The Sun címlapján is Varga Barnabás sérülését emelte ki

Fotó: thesun.co.uk

Az ijesztő eset Nagy-Britannia egyik legismertebb oldalán, a The Sun-on is az első helyre került a címlapon. A lap kiemelte, hogy a rendezők nem mutattak közeli felvételeket az esetről, és gyorsan eltakarták a nézők elől az ápolásra szoruló Varga Barnabást, akit a szurkolók tapsa közepette vittek le a pályáról, már stabil állapotban.

