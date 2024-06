A svájci focista szerint gulyásként falják fel a magyarokat

A pénteken kezdődő Európa-bajnokság második mérkőzését, szombaton 15 órától Svájc ellen vívja a magyar válogatott. A találkozó előtt a korábbi 51-szeres svájci válogatott kapust, Pascal Zuberbühlert is megkérdezte a svájci sajtó. Zuberbühler 2004-ben és 2008-ban az Európa-bajnokságon, 2006-ban a világbajnokságon volt a svájci keret tagja. A jelenleg 53 éves exfocista a 2011-es visszavonulása óta több helyen is dolgozott kapusedzőként, legutóbb az angol másodosztályba frissen feljutó Derby County csapatánál, de dolgozott szakértőként a FIFA-nál is.

Pascal Zuberbühler korábbi 51-szeres svájci válogatott kapus szerint magyar vereséggel zárul a két csapat egymás elleni, szombati Eb-meccse

Fotó: BORIS HORVAT / AFP

Pascal Zuberbühler ezért várja a svájciak sikerét a magyar válogatott elleni Eb-nyitányon

A Svájcon kívül karrierje során a Bayer Leverkusenben és a West Bromwich Albionban is játszó Pascal Zuberbühlert továbbra is elismerik hazájában, így az Európa-bajnokság előtt a Blicknek is beszélt arról, hogy mit vár a tornától és a magyarok elleni meccstől. Az egykori válogatott kapus rendkívül optimistán nyilatkozott az Eb egyik titkos esélyesének tartott svájci együttesről, a magyar válogatott elleni találkozóra pedig számszerű tippje is volt:

szerinte Murat Yakin szövetségi kapitány együttese 2-0-s sikert arat

majd. Mint megindokolta, Zuberbüchler szerint a magyarok játéka kedvezhet a svájciaknak, emiatt a mérkőzés képétől azt várja, hogy a svájci válogatott

úgy megeszi a magyar csapatot, ahogyan a gulyáslevest szokták".

A svájciak a magyarok elleni meccs után június 19-én ugyancsak Kölnben a skótokkal találkoznak, 23-án pedig Frankfurtban a házigazda németek ellen lépnek pályára az Eb csoportkörében. A magyar válogatott a svájciak elleni, kölni nyitány után Stuttgartban előbb jövő szerdán a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik a kontinenstorna A csoportjában.

