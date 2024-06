Szoboszlai Dominik: Jobb, ha nem is mondok semmit

"Attól függetlenül, hogy az eredmény nem az lett, amit elképzeltünk, a hozzáállás rendben volt, a futómennyiség rendben volt. A németeknél nem is mondok neveket, nagy minőséggel bírnak, nagyon erős ellenfél. Volt egy kisebb-nagyobb megbeszélés köztünk a szünetben, de nem tudok mit mondani, ez most kevés volt" - kezdte értékelését Szoboszlai Dominik.

"Hát most jobb is, hogyha nem is mondok véleményt, mert még abból lesz probléma. Fault volt, de mit is akarunk, hagyjuk is inkább. Villi nem egy kis darab fickó, ilyen könnyen nem szokott elesni" - mondta a németek első, botrányos körülmények között esett góljával kapcsolatban a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlaiék a második meccsüket is elveszítették az Eb-n

Fotó: AFP/Damien Meyer



"Mindig próbálok pozitív maradni, ilyen srác vagyok, de két lábbal kell a földön állnunk. Nem fogjuk feladni" - tette hozzá, majd a szurkolókat is megdicsérte, akik ezúttal is fantasztikus buzdítással segítették a csapatot.

"Nem reálisan gondolkoztunk, túl nagy elvárásokat raktunk magunk elé. Kicsit mindenkit próbáltam óvni, mi a magyarok vagyunk, és gondoljuk végig kikkel játszunk, hiszen a svájci és a német csapat is nagyon erős, a skótokkal pedig még nem is játszottunk" - zárta gondolatait Szoboszlai.

