Elképesztő Szoboszlai-imádat Németországban, itt a titok megfejtése

A Szpíker Korner videós sorozatunk most újabb szintet lép, hiszen a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt a Mediaworks sportos újságírói, valamint a Németországba kiküldött tudósítóink jelentkeznek be az adásba. Az első részben a magyar válogatottat övező őrülettel foglalkozunk és az is kiderül, hogy miért imádják ennyien Szoboszlaiékat az Eb-helyszínén.

Az első adásban - két nappal a magyar-svájci Eb-mérkőzés előtt - természetesen az volt a téma, hogy miért imádják ennyire Németországban a magyar csapatot. Ezzel a műsorral az Európa-bajnokság ideje alatt folyamatosan jelentkezünk.