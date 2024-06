Az Ausztria elleni 3-1-es vereséggel eldőlt, hogy Lengyelország az első labdarúgó-válogatott, amely kvartettje utolsó helyezettjeként biztosan kiesik a németországi Európa-bajnokság csoportkörében. A lengyel szurkolók ugyanakkor végig felejthetetlen hangulatot teremtettek a berlini Olimpiai Stadionban (ahol többek között a döntőt is rendezik majd) és annak környékén, összesen mintegy 70 ezer ember volt kíváncsi a kedvenceire a német fővárosban.

Remek volt a hangulat a lengyel szurkolók körében Berlinben, az Ausztria elleni Eb-meccs idején - de a találkozó után életveszélyes pillanatok következtek egy szűk alagútban

Fotó: CARSTEN KOALL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A lengyel-osztrák meccs lefújása után azonban katasztrófaközeli állapotok uralkodtak, és a szurkolók komoly életveszélybe kerültek – írta a Fakt. A stadionhoz, illetve az onnan kivezető úton ugyanis egy rendkívül szűk alagúton keresztül kellett végigmenetelniük a lengyel drukkereknek, akik a szűk helyen egymáshoz lapulva próbálták elhagyni az aréna környékét. Az internetre több videó is felkerült, amelyeken látszott a veszélyes menetelés. Többen kiemelték azt is, hogy ez biztosan nem felel meg az UEFA biztonsági előírásainak, illetve azt is, hogy

hatalmas szerencse, hogy nem taposták halálra egymást a szurkolók.

Liebes Orga-Team der @EURO2024, der Zugang zu den Blöcken A-C in Berlin ist eine Katastrophe und heute hätte nicht viel gefehlt, es wäre dazu gekommen! Dieser schmale Tunnel für so viele Menschen soll ein Sicherheitskonzept überstanden haben?! #polaus #EURo2024 #berlin pic.twitter.com/RX76pjllJp — HisModness (@HModness) June 21, 2024

A lengyel lap cikke a történteket az emlékezetes Hillsborough-tragédiával hasonlította össze, az 1989. április 15-én lejátszott Liverpool-Nottingham FA-kupa elődöntő előtt ugyanis hasonló módon egy szűk helyre összetömörült embertömegnek is köszönhetően lett 96 halálos áldozata és 766 sérültje a futballtörténelem egyik legsúlyosabb katasztrófájának.

Berlinben végül nem lett komoly következménye az esetnek, ám a meccs közben így is volt egy komoly sérülés, miután egy lengyel szurkoló leesett a lelátóról.

Michal Probierz szövetségi kapitány nulla ponttal álló lengyel együttese kedden délután, a dortmundi Westfalenstadionban, a világbajnoki ezüstérmes franciák ellen zárja az Eb csoportkörét.

