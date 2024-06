A magyar válogatott megtette a magáét azzal, hogy legyőzte a skótokat. Az olaszok is megtették a magukét, hogy nem kaptak ki a horvátoktól. Most már Anglia is tegye meg a magáét!

Nézze meg videónkat.

Ha pedig csak meghallgatná műsorunkat, itt tudja megtenni.

Kedden este 21 órakor jön az angol-szlovén meccs. Ha Anglia nyer, a magyar válogatott bejut a legjobb 16 közé. Hajrá, Anglia!