Van egy másik árulkodó adat is az angol csapatról, mégpedig az, hogy övék az egyik legrosszabbul letámadó csapat, ami azt eredményezte, hogy a csoportmeccseken az ellenfelek átlagosan 28,7 passzt tudtak bemutatni anélkül, hogy az angolok letámadása ezt megzavarta volna – és egy szerb, dán, szlovén trióról beszélünk ebben az esetben. A mai, letámadást annyira preferáló modern fociban belegondolni abba, hogy az ellenfél zavartalanul bemutathat majdnem 30 passzt, az finoman szólva is elgondolkodtatót. Csak egy példa: ugyanez a szám a németek és az osztrákok esetében is kilenc alatt volt.

A letámadás hiánya azt is jelenti, hogy az angolok visszazárnak és sokkal nehezebben tudnak támadásba lendülni egy-egy labdaszerzés után.

A keret menedzselése sem tűnik Southgate erősségének,

hiszen a 26 fős keretből a kapusokon kívül nem lépett még pályára Lewis Dunk, Joe Gomez, Luke Shaw és Adam Wharton sem, miközben Anthony Gordon 2, Ezri Konsa 15, Ollie Watkins 22 percet kapott. Ivan Toney-nak 31 perc jutott, gyakorlatilag a szlovákok elleni hosszabbítás, ahol adott is egy gólpasszt, valamint 90 percre levetítve nagyobb várható gólszámot pakolt össze, mint addig az egész csapat együttvéve az egész tornán. Jarrod Bowen 37, Eberechi Eze 59, a Chelsea sztárja, Cole Palmer 75 percet kapott eddig, ami annak fényében a legérdekesebb, hogy az utolsó csoportmeccs előtt már biztos továbbjutó volt az angol csapat.

Southgate-nek eszébe sem jutott, hogy a Szlovénia elleni, gyakorlatilag komolyabb tét nélküli meccsen a fontosabb cseréinek adjon lehetőséget, miközben a nagy sztárok csak szenvedtek a pályán. Southgate csapatában még nem szerepelt igazi balhátvéd, miközben az azon az oldalon senyvedő Kieran Tripper mutatta be a legtöbb beadást, és az angol csapat akkor focizott a legjobban a szlovákok ellen, amikor már szinte minden mindegy volt: a fent említett Tripper megsérült, a helyére Saka visszament balhátvédnek, a csereként beállt Palmer, majd a Foden helyére érkezet Toney (90+4. perc) is bejött második csatárnak és azonnal felpörögtek az események. Bellingham ugye egyenlített, majd Kane Toney átadása után a győztes gólt is megszerezte.