Az 1980-as évek után hatalmas űr keletkezett a belga futballban. Az addigi sikereket sosem látott eredménytelenség váltotta fel, és ugyan egy-egy világbajnokságra kijutott Belgium, az Európa-bajnokságokon csak 2000-ben szerepeltek – akkor is házigazdaként, de már a csoportkörben búcsúzott a belga válogatott. Az elmúlt 10 évben azonban olyan erős játékosok alkották a csapatot, akik a 2000-es évek végén utánpótlásszinten is szép eredményeket értek el a nemzeti csapattal, és ennek is köszönhetően rég nem látott reményeket tápláltak a szurkolóikban. A nemzedék a sajátjaitól és a külföldi médiától meg is kapta az "aranygeneráció" elnevezést, és elsősorban a Premier League-ben valóban klubjaik legjobbjai lettek a belga focisták. Ám válogatottként az "arany"-tól nagyon messze volt a csapat, különösen a legutóbbi két világversenyen – hétfőn este ugyanis a németországi Eb-től is elbúcsúztak a belgák.

A 2024-es foci-Eb-n is trófea nélkül maradt a belga "aranygeneráció"

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP

A 2014-es világbajnokságon a negyeddöntő (és ott Argentína) volt a végállomás.

A 2016-os Eb-n Magyarország legyőzése után Wales a legjobb nyolc között állította meg az akkor még Marc Wilmots irányította belga válogatottat.

Roberto Martínez szövetségi kapitány érkezése után, a 2018-as vb-n Brazília legyőzése sem adott elég lendületet, és Franciaország túl nagy falatnak bizonyult az elődöntőben.

A 2021-es Európa-bajnokságon a későbbi győztes olaszokra nem talált ellenszert a csapat a negyeddöntőben.

A katari világbajnokságon csúfos kudarc volt, hogy Horvátország mellett Marokkó is megelőzte a belgákat a csoportban.

Az idei Eb-n, immáron Domenico Tedesco irányításával pedig hiába szenvedték tovább magukat a csoportból Romelu Lukakuék, a félgőzzel teljesítő franciák a hajrában megnyerték a találkozót.

Ez volt az utolsó esélye a belga "aranygeneráció"-nak?

A csapatkapitány Kevin De Bruyne már a katari vb idején is arról beszélt, hogy a csapat már túl öreg ahhoz, hogy tornát nyerjen, az igazi esélyt 2018-ban puskázták el. Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Dries Mertens, Toby Alderweireld vagy éppen Eden Hazard már valóban kiöregedett, ám még

a mostani Eb-keretben is akadt négy olyan játékos, aki már a 2014-es világbajnokságon is ott volt:

De Bruyne mellett Jan Vertonghen, Axel Witsel és Romelu Lukaku. De ott volt még Németországban Yannick Carrasco, Thomas Meunier vagy Youri Tielemans azok közül, akik legalább 65 válogatottsággal rendelkeztek már a torna előtt. Tedesco ugyan próbált fiatalítani – a 20 évet alig betöltő játékosok közül Amadou Onana, Loïs Openda és Jérémy Doku is alapember volt az Eb-n –, de így is 27 év volt a csapat átlagéletkora.