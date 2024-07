A magyar válogatott Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia az első félidő után 2-1-re vezetett, Gazdag góljának is köszönhetően. A 28 éves, 26-szoros válogatott focista nemrég még az Európa-bajnokságon szerepelt, de már a bajnokságban segíti csapatát.

Gazdag az első félidő hosszabbításában a 45 +7. percben volt eredményes tizenegyesből, majd a második félidőben, a 49. percben az ő lekészítése után talált be a tizenhatoson kívülről csapattársa, Jack McGlynn, ekkor pedig már 3-1-re vezetett a Union.

Ezt követően hihetetlen összeomlást mutatott be a Philadelphia, amely a 82., a 89. és a 90+2. percben is gólt kapott, végül pedig 4-3-as vereséget szenvedett. Gazdag végig a pályán volt, kapott még egy sárga lapot is.

A Chicago 13., ellenfele csak 14. az MLS-ben, miközben a Union zsinórban öt veresénél tart s nyolc meccse nyeretlen a bajnokságban.