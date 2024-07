A járókelőket azonnal biztonsági őrök kezdték elkövetni, akik hangos zenéket tettek be a mobiltelefonjukon. Ez történt a BILD-el is. Amikor a lap riporterei, Heiko Niedderer és Yannick Hüber szerda reggel belépett az edzőtáborhoz közeli tér nyilvános sétálóutcájába, két alkalmazott azonnal követte minden lépésüket – még irányváltáskor is. Közben olyan zenéket bömböltettek, mint a Dieter Bohlen alapította Modern Talking ikonikus számát, a „Cheri Cheri Ladyt”, vagy a német rajzfilmsorozat, a Benjamin Blümchen (Benjámin, az elefánt) dalát. A zenék állítólag elnyomták az edző utasításait.