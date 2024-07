Legyen szó akár egy baráti találkozóról, akár egy közös ünneplésről, ezekben a pillanatokban jól esik egy Coors hideg sör.

A Coors sör lett a Groupama Aréna hivatalos söre. A képen Igaz András, a Sportfive Hungary vezérigazgatója (középen) mellett Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója (balra), valamint Spiegel György, a Borsodi Sörgyár marketingigazgatója látható (jobbra)

Fotó: FTC sajtó

Ide tartozhat a sportesemény és a közös szurkolás élménye is, melyhez a Coors márka évtizedek óta kapcsolódik és ez hozzájárult ahhoz, hogy világszerte az egyik legismertebb sörmárkává válhasson.

Erre a hagyományra építve írták alá a Borsodi Sörgyár Kft. és a Sportfive Hungary Kft. képviselői azt a három évre szóló megállapodást, aminek értelmében a Coors sör lett a Groupama Aréna hivatalos söre

- derült ki a közleményből.

A szerződéskötés kapcsán Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója elmondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy az ország egyik legmodernebb és második legnagyobb befogadóképességű stadionjában is megismerkedhetnek a szurkolók a Coors hideg fogalmával, és az Amerikában már népszerű Coors sörrel, ezzel is tovább mélyítve a márka és a Borsodi Sörgyár évtizedes kapcsolatát a sporttal.

Ez az együttműködés azért is kiemelt fontosságú számunkra, mert amellett, hogy idén februárban Kelet-Közép-Európában elsőként Magyarországon vált elérhetővé a Coors sör, ez az első olyan kontinentális európai együttműködés, aminek keretében a Coors lett egy stadion hivatalos söre.”

Igaz András, a Groupama Arénát üzemeltető Sportfive Hungary vezérigazgatója hozzátette: „Örömünkre szolgál, hogy a Borsodi Sörgyárat is köszönthetjük a 35-szörös magyar rekordbajnok és 24-szeres kupagyőztes férfi felnőtt futballcsapat hazai mérkőzéseinek otthont adó Groupama Aréna szponzorai között. Az együttműködésünk úgy gondolom, hogy túlmutat az egyszerű támogatáson, hiszen egy olyan új és minőségi élményt is biztosít szurkolóink számára, ami segíthet tovább erősíteni a stadion és a Fradi drukkerek kapcsolatát. Fontos megjegyeznünk, hogy a szezon kezdetével a sör ára nem változik, és az első mérkőzésen egy Coors sör akció is várja majd a Groupama Arénába kilátogató szurkolókat.”

„Szeretnénk, ha idővel itthon is olyan mélységű kapcsolat alakulhatna ki a Coors sör és a sport között, mint a tengerentúlon. Ennek egyik lépése a most aláírt három éves együttműködés. Bízom benne, hogy a Groupama Aréna látogatói számára is tökéletes választás lesz ez a könnyed lager a meccsnézés és szurkolás során.

Mindemellett sok mindennel készülünk, hogy a szurkolók még jobban érezhessék magukat, amikor kilátogatnak a stadionba.” - mondta Spiegel György, a Borsodi Sörgyár marketingigazgatója.