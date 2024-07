A Fradi beszámolójából kiderül, hogy a színművészek közül a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, Bodrogi Gyula, valamint a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Balázs Péter és Eperjes Károly csatlakozott a kezdeményezéshez. Rajtuk kívül Laklóth Aladár, valamint Koltay Gábor rendező képviselte a színház világát. Bodnár Attila többszörös arany- és platinalemezes popénekes, dalszerző, illetve Gömöry Zsolt, az Edda Művek billentyűse is zöld-fehérbe öltözött, de a zeneszerző-gitáros-billentyűs Madarász Gábor és a Liszt Ferenc-díjas Vikidál Gyula is. Szintén Macron-felsőt húzott magára Petrás János, a Kárpátia együttes frontembere, a gitáros Solymos Tóni, valamint a Kossuth-díjas magyar rockzenész, zeneszerző, Frenreisz Károly is.

Volt sportolók is örömmel segítették a bejelentést, ugyanis Lipcsei Péter, Rákosi Gyula, Telek András, Bánki József is büszkén feszített a vadonatúj mezben, de a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, négyszeres világbajnok asztaliteniszező, Jónyer István is Fradi-szerelést öltött. A IX. kerület korábbi polgármestere, az ízig-vérig Fradi-szurkoló Bácskai János, valamint a csapat mérkőzésein rendszerint jelenlévő országgyűlési képviselő, Balla György, de Hollik István, Fürjes Balázs, és Tököl polgármestere, Hoffmann Pál is kivette a részét a bemutatásból, valamint Budapest korábbi főpolgármestere, Tarlós István is örömmel húzta fel az új mezt.

A humoristák is Fradi-mezt húztak, Aradi Tibor mellett az Irigy Hónaljmirigy tagjai, Sipos Péter és Papp Ferenc, valamint Farkasházy Tivadar és a Karinthy-gyűrűs magyar humorista, zenész, Maksa Zoltán is csatlakozott az akcióhoz. A vallási élet két jeles képviselője, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök és Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök és Zacher Gábor fő- és mentőorvos, valamint Csiszár Jenő magyar rádiós és televíziós műsorvezető, diplomata is így fejezte ki a klub iránti szeretetét.

A teljes névsor a Fradi hivatalos oldalán olvasható.

A Fradi szurkoló hírességek összesen 3,7 millió követővel rendelkeznek, vagyis az FTC egy ötlettel ennyi emberhez ért el, amihez apró befektetés, mindössze hatvanvalahány mezre volt szüksége!

Eközben részletes bemutatót közölt a mezről a klub elnöke, Kubatov Gábor: