Országos 1-es volt a spanyol-grúz nyolcaddöntő, amiből aztán minden egyoldalúsága ellenére is remek meccs született. A spanyolok szokásuk szerint végig nyomtak (72 százalékos labdabirtoklás, 30-nál is több lövés), mégsem csak róluk szólt meccs. Georgia ugyanis szokása szerint bátran odatette magát, olyannyira, hogy a 18. percben a vezetést is megszerezte, és a két csapat 1-1-es állás mellett vonult szünetre.

Persze mindenki tudta, hogy végül majd a spanyolok nyernek, de a grúzok nem adták olcsón a továbbjutást, ezért is dicsérjük őket agyon szokásos meccs utáni értékelő adásunkban. Az életveszélyesen kontrázó Mikautadze, Kvarackhelia kétszemélyes támadóosztag, a hősies védekezés és a kapuban tündöklő Mamardasvili, biztos, hogy ott lesznek az Eb-történelem hősei között.

A spanyolok meg ezúttal is spanyolok voltak, és ezzel alighanem mindent el is mondtunk róluk. Aki többre is kíváncs, az megnézheti, illetve meghallgathatja kibeszélő műsorunkat, amiben most senkit nem osztunkj ki, ugyanis nincs kit és miért.

Aki csak hallgatni szeretné, az itt teheti meg:

