Egészen pontosan 1112 munkavállaló dolgozott eddig Manchester vörös felén, most 250 embernek felmondanak majd. Egyébként, ha a többi csapatot megnézzük, tényleg az látható, hogy jóval kevesebb emberrel is lehet hatékonyan klubot működtetni, Liverpoolban 1005-en dolgoznak, de a bajnok City-nél csak 520-an és az ezüstérmes Arsenalnál is csak 649-en.