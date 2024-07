A korábban szexuális erőszakkal vádolt támadó az előző szezonban kölcsönben a spanyol Getafe csapatában parádézott, azonban a jelek szerint nincs esély arra, hogy újra pályára lépjen a Manchester United együttesében.

A The Athletic azt írja, hogy a 22 éves támadó hétfőn jelentkezett a Manchester United carringtoni edzőközpontjában, majd egy rövid megbeszélés után távozott is. Igaz, a klubnál senki nem is számított arra, hogy edzeni fog a csapattál.

Greenwood az előző szezonban parádézott a Getafe csapatában

Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Mason Greenwood papíron továbbra is a Manchester United játékosa, de az már tavaly eldőlt, hogy többet nem lép pályára a Vörös Ördögök színeiben. Mint ismert, 2022 januárjában Greenwoodot letartóztatta a rendőrség szexuális erőszak és bántalmazás gyanújával. Mindezzel korábbi barátnője vádolta meg. A 22 éves angol csatárt a klubja felfüggesztette, óvadék ellenében pedig a bíróság szabadlábra helyezte.

Bár az első tárgyalást 2023. november 27-re írták ki, az angol támadó fellélegezhetett, ugyanis a manchesteri rendőrség még februárban bejelentette, hogy minden vádat ejtenek vele szemben.

Az angol válogatott támadót azonban nem vették vissza a csapatba addig, amíg a Manchester United le nem folytatta a saját belső vizsgálatát. Miután ez lezárult, a klub közleményből kiderült, hogy Greenwood többet nem lép pályára a Manchester Unitedban.

A Manchester United egyébként azt tervezte, hogy Greenwoodot visszahívja az első csapathoz. Azonban a klub vezetői meggondolták magukat, ugyanis az erőszakkal vádolt játékos visszatérése miatt néhányan a felmondást vagy a sztrájkot is fontolgatták.

A 22 éves Mason Greenwood 129 meccsen lépett pályára a Manchester Unitedban, 35 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott. Az előző szezonban a La Ligában szereplő Getafe csapatában futballozott, melyben 36 meccsen 10 gólt lőtt és 6 gólpasszt adott. Az angol támadó valósággal berúgta a spanyol bajnokság ajtaját, korábban az FC Barcelona és a Valencia is komolyan fontolgatta a szerződtetését.

Most azonban úgy tűnik, hogy az olasz Lazio és a francia Marseille áll a legközelebb a leigazolásához.