Miután a portugál válogatott a keretben szereplő sztárjátékosok számához képest igencsak erőtlen játékot bemutatva kiesett németországi foci-Eb negyeddöntőjében, Portugáliában is felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint az ötszörös aranylabdás 39 éves szupersztár már sokkalt többet árt, mint használ a nemzeti csapatnak.

Az ország egyik legtekintélyesebb sportlapja, az A Bola tiszteletteljes, de azért meglepően kemény hangvételű cikkben teszi fel a kérdés, miszerint nem jött-e el Ronaldo távozásának az ideje.

Túlzás lenne mindent Ronaldóra fogni, de lehet, hogy nélkül még jobb lenne a portugál válogatott

Fotó: AFP

"Mi lesz Ronaldóval? Ez a kérdés motoszkál mindenkiben.

Az ember, akiben mindannyian hittünk, de aki végül két számmal végzett: öt meccs, nulla gól, és ez egyedül az ő hibája.

Ronaldo Franciaország ellen játszott a legjobban, még ha ő volt a legvisszafogottabb is. Együtt tudott játszani a csapattársaival, önzetlenebb volt, mint a nyolcaddöntőben, próbált áldozatot hozni. Még egyszer mondom: öt meccsen egyetlen gólt sem szerzett. Aki átélte a 90-es éveket a válogatottal, az nem lepődik meg, de Cristiano Ronaldo a 21. század legeredményesebb csatára, így mindenkinek el kellene gondolkoznia azon, hogy gól nélkül zárt: a válogatottról, Cristiano Ronaldo helyéről, és Martínez döntéseiről" - idézi a Metropol Luís Pedro Ferreirát a portugál sportlap munkatársát, aki maga is elismeri, a torna előtt számára sem volt kérdéses, hogy a nemzeti hősként tisztelt Ronaldónak ott van a helye a keretben. Most viszont úgy gondolja, hogy, akiben csak egy kis tisztánlátás is van, az messzebbre tekint Joao Félix kihagyott tizenegyesénél.

"Nevezzenek romantikusnak, optimistának, de szerintem valami épül!

Csak kell a bátorság, hogy tovább lássunk egy kiesésen vagy történelmünk legnagyobb alakján!

Eljön majd a nap, amikor Portugália úgy játszik, mint 2000-ben, és úgy nyer, mint 2016-ban!" - írj a portugál újságíró, aki szerint Bruno Fernandes és Bernardo Silva köré kell építeni mostantól a portugál válogatottat.

A brit BBC szakértője, a korábbi PL-sztár, Chris Sutton is megszólalt az ügyben, aki szerint óriási hiba, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány látva sztárjátékosa vergődését, nem ültette le a kispadra, ehelyett valósággal a "megszállottjává" vált.

Ronaldo irányítja a csapatot, ő volt a főnök, nem pedig Martinez.

Ez érthetetlen, amikor olyan lehetőségeid vannak a kispadon, mint Portugáliának” – mondta Sutton.