A korábbi kiváló középpályás, Arnold Mühren azt írta a románok elleni meccs után, hogy Cody Gakpo szerepeltetése létfontosságú a csapat számára.

Gapko jelentette a különbséget

– mondta a De Telegraafnak Mühren, aki 8,5-ös osztályzatot adott a Liverpool támadójának.

„Nemcsak az első bombagóljával, hanem az elképesztő gólpassza is óriási minőségről tett tanúbizonyságot. Akkor minőséget nyújt az Oranje számára, hogy az egész csapatot húzza magával” – írta az egykori középpályás, aki 1988-ban Európa-bajnokságot nyert a holland válogatottal.

Cody Gakpo bolondot csinált a románokból

Fotó: ANP via AFP/Koen van Weel

„Minden alkalommal, amikor Gakpo a labdához jut, egyből kapura tör.

Amit korábban Arjen Robben csinált, amikor befele cselezett, majd az ellenfél is tudta, hogy lövés következik, de senki sem tudta megállítani.

Ugyanez van most Gakpónál is, aki minden megindulásával veszélyt teremt” – folytatta a 73 éves legenda, aki kiemelte Gapko szerénységét is.

„Soha nem azt mondja, hogy én, hanem mindig a csapatról nyilatkozik, azt tartja szem előtt. Gólokat lő, gólpasszokat ad, hatalmas érték a csapata számára. Mégis szerény marad a kamerák előtt. Csodálatosan játszik a tornán – tette hozzá Mühren.

A 25 éves támadó a hollandok mind a négy Eb-meccsén kezdőként lépett pályára. Három gólja és egy gólpassza van, amivel holtversenyben vezeti az Európa-bajnokság góllövőlistáját.