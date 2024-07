A Fradi komoly kártérítést kaphat Varga Barnabás horrosérülése után

Varga Barnabás, a Fradi támadója súlyos sérülést szenvedett a skót elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen. A 29 éves csatárnak három helyen is eltört az arccsontja, a felépülése pedig akár fél évig is eltarthat. Varga Barnabás kiesése – különösen a Bajnokok Ligája selejtezők előtt – komoly veszteség a Fradinak, így FIFA az általa életre hívott Club Protection Program (CPP) keretein belül akár több tízmilliós jóvátételezést is fizethet a magyar klubnak.

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó csoportmeccsén Skócia ellen lépett pályára a németországi Európa-bajnokságon. A második félidő közepén egy, a skót tizenhatoson belül történő ütközés következtében Varga Barnabás a földre került. A 29 éves támadó arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során, továbbá agyrázkódást is szenvedett. Varga Barnabás másnap sikeres műtéten esett át, szerencsére nem szenvedett maradandó károsodást, de a felépülés időtartamát legalább fél évre becsülik a szakemberek. Varga Barnabás súlyosan megsérült a skótok elleni meccsen

Fotó: AFP/Damien Meyer A Fradi ezzel az egyik legfontosabb kulcsemberét veszítette el minimum fél évre, azonban Varga Barnabás fizetését folyósítania kell. Egyelőre a nemzetközi futballszervezetek nem nyilatkoztak a magyar csatár ügyében, de a Magyar Nemzet azt írja, hogy korábbi esetek példáiból kiindulva kártérítés jár a magyar bajnokcsapatnak. Hogy ez a kompenzáció mekkora összeget takar, csak találgatni lehet. Vinícius Júnior november közepén, a brazil válogatott Kolumbia elleni világbajnoki selejtezőjén szenvedett combsérülést. A FIFA-nak jelentős kártérítést, több mint 400 ezer eurót (158 millió forint) kellett kifizetnie a Real Madridnak. A pénz egy olyan alapból származik – a FIFA által életre hívott Club Protection Program (CPP) –, mely azokat a klubokat támogatja, amelyeknek játékosai a válogatott kötelezettségeik közben sérültek meg. Vargával pont ez történt, ráadásul egy Európa-bajnokságon. A program a sérült játékos bérezéséhez illesztve fizet kártérítést, ha 28 napnál többet kell kihagynia. A maximális kártérítés összege focistánként és sérülésenként évi 7,5 millió euró (3 milliárd forint). A legmagasabb összeg naponta 20 548 euró (8,1 millió forint), legfeljebb egy évig. A magyar csatár bére havi 20 ezer euró (7,9 millió forint) körül mozoghat, így ha lassú lesz Varga felépülése, több tízmilliós kártérítést kaphat a Fradi – ami persze a legjobb támadója elvesztését nem pótolja, de csökkentheti a miatta érzett bosszúságot. Úgy tudom, hogy eleve minden játékos után fizetnek a nemzetközi szervezetek a nagy tornán való részvételért, és a fentiekben leírt program is létezik. Teljesen reális, hogy a Fradi kompenzációt kap Varga súlyos sérülése után, ám azt nem tudom megmondani, hogy milyen úton juthat és mennyihez a zöld-fehér klub a sajnálatos sérülést követően” – mondta a Magyar Nemzetnek Szabados Gábor sportközgazdász.

