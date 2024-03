Tim Montgomery és Marion Jones ünnepelt sztárokból börtöntöltelékek lettek

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

A BALCO-botrány első fő áldozata 2003-ban éppen Marion Jones exférje, a súlylökő C. J. Hunter volt, majd Marion Jones edzője, Trevor Graham robbantotta ki még inkább a rengeteg amerikai atlétát érintő botrányt egy, Amerikai Doppingellenes Ügynökséghez eljuttatott "névtelen" bejelentéssel. Jonest végül 2007-ben, a vallomása után két évre el is tiltották a sporttól, a nyilvános beismerése során pedig Jones azt is bevallotta, hogy

hazudott, amikor korábban Montgomery dopping- és pénzmosási ügyében eskü alatt azt állította, hogy az akkori férjétől nem kapott 25 ezer dolláros csekket

– Jones tehát természetesen nem a doppingbotrány, hanem hamis tanúskodás miatt kapott hat hónapos börtönbüntetést 2008-ban. Tim Montgomery ennél is nagyobb büntetést kapott: adócsalásért és pénzmosásért 46 hónapot töltött a sportoló a rácsok mögött, később pedig heroincsempészés miatt ez a büntetése még tovább súlyosbodott. Jones nem mellesleg a szabadulása után kosárlabdára váltotta az atlétikát.

Ki az a John McAvoy?

Röviden: egy olyan, aki a listánk többi tagjától eltérően nem élsportolóból lett börtöntöltelék, hanem fordítva. Az 1982-ben született John McAvoy egy szegény, brit bűnözőcsaládból származott, és ő is már fiatalkorában sorra szegte meg a törvényeket, elsősorban rablás formájában. 2005-ben éppen

egy pénzszállító autót akart kirabolni egy bűntársával együtt, amikor a rendőrség lecsapott rájuk, és McAvoy ismét börtönbüntetést kapott.

A büntetésének idejéből két évet Nagy-Britannia legszigorúbban őrzött börtönében, a Belmarsh-ban töltött le, ahol a nála is elvetemültebb bűnözők közé került, John McAvoy pedig rádöbbent, hogy meg akarja változtatni az életét.

John McAvoyból Ironman-triatlonista lett a szabadulása után

Fotó: JOHN MCAVOY / AFP

A börtönben elkezdett használni egy ergométeres evezőpadot, méghozzá olyan szinten, hogy világrekordokat is megdöntött a gépen. 2012-ben szabadulhatott, majd rögtön ki akarta próbálni a valódi evezést, ám túl idősnek tartották ahhoz, hogy elkezdje a sportágat. Így aztán

McAvoy a hosszútávú triatlonozásba fogott, és egyre több Ironman-versenyen vett részt, jobbnál jobb eredményekkel.

Hamar felfigyelt rá az egyik legnagyobb sportszergyártó, és mindmáig ő az egyetlen, Nike által szponzorált Ironman-triatlonista. John McAvoy saját alapítványt hozott létre és könyvet adott ki – mindkettő céljaként azt fogalmazta meg, hogy „az emberek igenis meg tudják változtatni az életüket”.

Brittney Griner és a fogolycsere

A kétszeres olimpiai- és világbajnok, WNBA-győztes amerikai kosárlabdázó, Brittney Griner 2015-től a négyszeres Euroliga-győztes Jekatyerinburg játékosa volt, amikor 2022 februárjában a seremetyjevói repülőtéren előállították, mivel

a táskájában kannabisz tartalmú olajat találtak, amelyet az ügyészség mostani állásfoglalása szerint tudatosan megpróbált elrejteni a hatóságok elől.

Az orosz vámhivatal nagy mennyiségű kábítószer csempészete miatt indított eljárást Griner ellen, majd az év augusztusában elítélte őt az orosz bíróság – kilenc évet kellett volna töltenie Brittney Grinernek az orosz börtönben.

2022 decemberében azonban alkut kötött egymással az Egyesült Államok és Oroszország a kosárlabdázó ügyében: az oroszok a hírhedt fegyverkereskedő, Viktor Bout szabadságáért cserébe elengedték Girnert, azaz fogolycsere történt. A sportolónő végül a tíz hónapos fogvatartás után hazatért, és az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Phoenix Mercury csapatában folytatta a pályafutását.

Farkas Péter büntetése – szökésben is volt Barcelona olimpiai bajnoka

Magyarországról is akadnak ismert esetek, amikor sportolók a rácsok mögött töltöttek némi időt. Az egykori birkózót, Barcelona olimpiai bajnokát, a dobogó tetején az aranyérmébe beleharapó Farkas Pétert 2004-ben vették őrizetbe, mert a testvérével együtt egy 18. kerületi ingatlan pincészetében kannabiszt termesztettek, amiből marihuánát állítottak elő. A bíróság először felmentette Farkast, majd a megismételt eljárásban öt év fegyházra ítéltek, azonban Farkas és testvére

az ítélethirdetés szünetében kisétált a bíróságról, és bár testvérét már másnap elfogták, ő másfél évig bujkált.

2009 karácsonyán Andorrában fogták el, és 2010 elején kezdte meg börtönbüntetését, amelyet ötről másodfokon hét évre súlyosbítottak. A hétből végül négy évet kellett leülnie: a kábítószerrel való visszaélés miatt elítélt olimpiai-, világ- és Európa-bajnok birkózó 2014 augusztusában szabadult.

Miért "viszkis" Ambrus Attila?

Az Újpest jégkorongkapusaként magyar bajnoki ezüstérmes, erdélyi születésű Ambrus Attila fiatalkorát és pályafutását is végigkísérték a bűntényei, ugyanis több rablást is elkövetett a profi karrierje alatt. Posta- és bankrablásai előtt jellemzően elfogyasztott néhány deciliter whisky-t a közeli kocsmákban, ám 1999-ben másodszor is elfogták, és 2002-ben 17 év fegyházbüntetést szabtak ki rá. Végül jó magaviselete miatt Ambrus Attilát 2012-ben feltételesen szabadlábra helyezték, az elmúlt években pedig keramikusként és médiaszereplőként vált ismertté – többek között a TV2 Ázsia Expressz című műsorának első évadjába is meghívták, amit 2017-ben meg is nyert.

Borgulya István és a magyar bundabotrány

A Magyar Labdarúgó-szövetség még 2009-ben tett feljelentést bajnoki mérkőzések eredményeinek elcsalása miatt, a vizsgálatot pedig 2023. november 21-én zárták le jogerősen. Négy személynek is büntetés-végrehajtási intézetbe (fegyházba vagy börtönbe) kell vonulnia, és köztük van az NB III-as Balatonfüred előző vezetőedzője, a Budapest Honvéd labdarúgójaként magyar bajnok és kupagyőztes egykori olimpiai válogatott csatár, Borgulya István is. A fogadási csalási botrányba keveredett, mindennemű labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől is eltiltott

Borgulya nyolc hónapos börtönbüntetése az idei év elején kezdődik, ám kedvezménnyel akár három-négy hónap után szabadulhat.

A korábbi focista a Mandinernek elmondta, szeretne minél hamarabb túl lenni a büntetésén, hiszen már 15 éve nem élheti anélkül az életét, hogy a bundabotrány álljon a középpontban.

A felsoroltakon kívül is bőven akadnak esetek, amikor világklasszis sportolók a rácsok mögött éltek egy ideig. Többek között O. J. Simpson, Mike Tyson, Tonya Harding, Ronaldinho, Robinho és Boris Becker is idesorolható, az ő történeteiket ebben és ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

