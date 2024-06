A 24 éves holland szépség és Gakpo 2020 decembere óta van együtt, legalábbis a jelenleg a Liverpoolban játszó válogatott focista akkor posztolt először közös fotót magáról és gyönyörű modellről az Instagramon.

A holland válogatott sztárjának, Cody Gakpónak a gyönyörű barátnője, Noa van der Bij

Fotó: Noa van der Bij/Instagram

Hihetetlenül szexi Van der Bij

Van der Bij a hollandiai Bredában található Avans Egyetem menedzsment szakán fejezte be tanulmányait, majd

a Cachet Models könyvelőjeként dolgozott. Jelenleg több mint 40 ezer követővel büszkélkedhet az Instagramon, és természetesen rendszeres látogatója Gakpo meccseinek.

Van der Bijt korábban gyakran látták a Philips Stadionban, amikor a holland a PSV Eindhoven színeiben ragyogott, de a Liverpool meccset is szívesen látogatja. Most pedig a holland válogatott Eb-meccsein szurkolók a párjának, nem is rosszul, mivel az Oranje az első mérkőzését megnyerte Lengyelország ellen 2-1-re.

