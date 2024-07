Van egy két csavar a sztoriban, de, ha jól figyelnek mindent tudni fognak a cikk végére, és talán még jól is szórakoznak.

A 2021-es NFL-drafton az első kör 2. helyén csapott le a New York Jets az irányító, Zach Wilsonra. A draft második napján a 7. körben 258-ként, azaz az utolsó előtti helyen a Washington Commanders (akkor még Red Skins) elvitte a tehetséges szélső elkapót, Dax Milne-t. Mindez csak azért érdekes, mert a két fiatalember óriási barátságot ápolt egymással, hiszen csapat- és szobatársak voltak a Utah állambeli Brigham Young Egyetemen (BYU).

Nem csoda, hogy Zach Wilson ilyen mogorva képet vág

Fotó: Getty Images via AFP

Utóbbi már csak amiatt is ismert volt az egyetemen, hogy együtt járt a meseszép Abbey Gile-lal, ők voltak az egyetem álompárja.

2022-ben azonban beütött a krach. Júliusban ugyanis szakított az álompár, nem sokkal azelőtt, hogy híre ment volna, hogy Gile már sokkal inkább Milne, mintsem Wilson barátnője.

A lányt persze rögtön kikezdték a közösségi oldalokon, azzal vádolva, hogy "barátról barátra száll" (angolul hommie hopper), mire ő azzal vágott vissza, hogy Wilson az igazi "hommie hopper", hiszen édesanyja legjobb barátnőjével került intim kapcsolatba - csak, hogy legyen még egy csavar a történetben.

Milne és Gile azóta is együtt vannak, mi több most még azt is látnia kell Wilsonnak, ahogy egykori legjobb barátja és ex-kedvese most egy romantikus tengerparti program keretében megkérte a szépséges Abbey kezét.

Mindez egyébként egyfajta cicaharcnak tűnik, hiszen alig egy héttel azt követően történt, hogy Wilson és új barátnője, a modell Nicolette Dellanno is bejelentette, hogy immár jegyespárként kell rájuk tekinteni.

