Brutális kiütés a ketrecben: megsemmisítette ellenfele orrát a brazil - videó

Három hét szünet után tért vissza a UFC a Vegas 84 Fight Night-tal, ahol a főmeccsen Magomed Ankalaev és Johnny Walker feszült egymásnak újra, októberi fiaskójuk után.

A félnehézsúlyú klasszisok előző meccse - mindenki nagy csalódására - az első menetben ért véget, miután Ankalaev egy szabálytalan térdessel kínálta fejbe Walkert és a bíró úgy döntött, hogy a brazil nem tudja folytatni a mérkőzést. Emiatt volt egy kis lagymatag tiltakozás és kakaskodás, a közönség pedig alig várta a visszavágót.Vasárnap hajnalban a dagesztáni születésű orosz pontot tett a rivalizálás végére: a második menetben a jobbosa tökéletesen csattant Walker állán, aki ettől földre is került. Ankalaev következő ütése egy iszonyatos jobbfelütés volt, ami a brazil orrán robbant és a bíró - helyesen - le is intette a mérkőzést.

Ankalaev a mérkőzés után címmeccset követelt, a jelenlegi bajnok, Alex Pereira edzője - a szintén egykori félnehézsúlyú bajnok Glover Texeira - pedig válaszolt is neki Twitteren: "Remek kiütés. Hamarosan találkozunk."

A Fight Night főkártyáján helyett kapott két veterán is. Andrei Arlovski - a UFC egykori nehézsúlyú bajnoka - pontozással kikapott Waldo Cortes-Acosta-tól és ezzel zsinórban harmadik vereségét szenvedte el, de bebizonyította, hogy még 44 évesen is bírja a tempót a fiatalokkal. Mindhárom pontozóbírónál nyert egy menetet és még a meccs lefújása előtt is betalált egy látványos forduló-öklössel. Arlovski 25 éve (!) profi MMA-s és ez volt a 41. meccse a UFC-ben, de a "Pitbull" nem utalt arra, hogy a visszavonulást tervezné.

A másik veterán, a könnyűsúlyú éves Jim Miller a harmadik menetben késztette feladásra Gabriel Benitezt egy kőkemény arcszorítással (face crank) és ezzel egy csapásra két újabb rekordot állított be a szervezetnél: ez volt ugyanis a 43. UFC mérkőzése és 26. UFC győzelme, ennyi pedig senki másnak nincs. Azt is jegyezzük meg, hogy a 40 éves legenda sosem tévesztett súlyt hosszú karrierje során. Millernek - aki utolsó hat meccséből ötöt megnyert - esze ágában sincs nyugdíjba menni és jelezte, hogy bunyózni akar a UFC 300 történelmi gáláján is.

A főkártya további két meccsén harmatsúlyban Mario Bautista pontozással verte Ricky Simónt, középsúlyban pedig Brunno Ferreira kiütötte Phil Hawest.

Szőke Erik