Álommenü – ezek lettek a legfinomabb ételek a közétkeztetési szakácsversenyen

Végh Tamás szerint a menzák megújításával igényt is támasztanak a fogyasztókban – akik egyre inkább várják is az újdonságokat.

A közétkeztetés egy széles társadalmi szintű igényformáló közösség. Lényegében óvodás kortól a nyugdíjig szinte mindenki legalább néhány évig menzán ebédel. Tehát valóban fontos, hogy változatos, finom, igényes ételeket kínáljanak a szakácsok a fogyasztóknak, hiszen így formálhatják a gyerekek és a felnőttek ízlését és táplálkozási igényességét.

A győztes menü: színek és az ízek harmóniája

Góger Tamás, évtizedek óta a vendéglátásban dolgozó, vezető volt az egyik zsűritag a versenyen. Azt mondta: több menüt kóstolt végig és azt tapasztalta: a csapatok nagyon kreatívak voltak.

Góger Tamás

Fotó: Talán Csaba

"Érdekes volt, hogy húsmentes menüt kellett összeállítani. Az alapanyagokat számtalan formában használták fel a csapatok. A tálalásban és az ízekben is mind teljesen különbözők voltak a felkínált fogások." - hangsúlyozta.

Azt is hozzátette, hogy több visszatérő csapat volt, de voltak, akiknek ez volt az első versenyük. Érdekes volt látni, hogy azok a csapatok, akik korábban is részt vettek a versenyen, milyen hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és különleges volt az is, hogy az új csapatok fantasztikus újdonságokat mutattak be.

"A versenyt végül a Hungast csapata nyerte. Az alapanyagok felhasználása rendkívül sokszínű és ötletes volt. A tálalás, a színek, az ízek harmóniája pedig egyedülálló volt."

- mondta Góger Tamás.

Amíg a verseny szervezőjével és az egyik zsűritaggal beszélgettünk, elkészült a fantasztikus menü. Mi is megkóstoltuk - nem lehet leírni, hogy milyen elképesztően finom volt az összes fogás. A tofus céklasaláta izgalmas ízét a füstölt tofu adta - de a gyönyörűen megformált saláta belsejében néhány roppanós krutont is elrejtettek a szakácsok, a tetejére pedig cékla- és almaléből készült zselét tettek, ami még izgalmasabbá tette a salátát.

Hungast csapatának előétele - tofus céklasaláta

Fotó: Talán Csaba

A fűszeres túróval töltött tészta íze páratlan volt - maga a tészta hagyományosan készült, a túró fűszerezésében sem volt különös újdonság. De a burgonyás parajhab és a brokkoli annyira különlegessé tette a főételt, amelyre mi sem számítottunk.

A Hungast csapatának főétele: fűszeres túróval töltött tészta parajhabbal és brokkolival

Fotó: Talán Csaba

És hát igen... A desszert. Ez volt a mennyei csoda... A gömb alakú csokoládé mousse közepén az alma és maracujavelő kifolyt, amint az ember kettévágta a desszertet... Nem lehetett betelni vele.

A Hungast csapatának desszertje: csokoládémousse alma és maracujavelővel

Fotó: Talán Csaba

Berényi Máté, a Hungast-csapat tagja, a cégcsoport egyik tréner séfje azt mondta: bár a csapat tagjai az összes fogás elkészítésében kivették a részüket, mindenkinek volt egy-egy fő feladata. Az övé a tészta elkészítése volt.

"Százötven darab töltött tésztát kellett megformáznom, ami több mint másfél órát vett igénybe. Ez óriási feladat. Rengeteget gyakoroltunk, hogy a megadott négy órás időtartam alatt mindennel elkészüljünk."

- mondta.

Tizenegy éve dolgozik cégcsoportnál, és eddig minden versenyen részt vett.

"Negyedszerre nyert a csapatunk, amire nagyon büszke vagyok. Volt, amikor másodikok vagy harmadikok lettünk, sőt, egy alkalommal az én főételem volt a legjobb a versenyen. Az elmúlt évek alatt rendkívüli fejlődésen mentünk keresztül, és ezt a hétköznapokban is próbáljuk érvényesíteni." mondta Berényi Máté.

Takács Miklós, a csapat másik szakácsa szerint a legnehezebb az volt, hogy minden időben elkészüljön, és jusson idő az ételek díszítésére is. Az apró szirmokat és leveleket művészi alapossággal helyezte az ételekre.

"Természetesen izgultam kicsit, de próbáltam leplezni. Hiszen begyakoroltuk a mozdulatokat - nem hibázhattunk. Inkább azért volt lámpalázam, mert nagyon sok ember figyelte a munkánkat, sőt, a kamerák is forogtak." - mondta. Azt is hozzátette: hónapokig minden héten megfőzték a menüt, és lényegében már álmukban is pontosan tudták, hogy melyik pillanatban hová kell tenni a kést vagy a vágódeszkát.

"Amikor kihirdették az eredményt, alig akartam elhinni, hogy megnyertük. Végtelenül boldog voltam, hiszen ezért csináltuk, ezért készültünk, gyakoroltunk hónapokon át."

- mondta Takács Miklós.

Hungast győztes csapata

Fotó: Talán Csaba

Kovács Sándornak, a csapat harmadik tagjának a desszert elkészítése volt a fő feladata.

"Nekem az volt a legnagyobb kihívás, hogy pontosan eltaláljam a mousse és a benne lévő alma- és maracujavelő állagát. Hogy amikor a zsűri tagjai felvágják a fagyosra dermedt mousse-golyót, a meleg töltelék kifolyjon belőle."

- mondta.

Bízott abban, hogy ők nyerik meg a versenyt, és nagyon büszke volt a csapatra.

A csapat vezetője Lovay Gergely séf volt, aki már nyert korábban ilyen versenyt. A menüt ő és egy kollégája, Szabó László találta ki. Az első próbafőzéseket is ők készítették el. Majd ezután gyakoroltak a csapattal.

"Az elődöntőben négy óra alatt 10 adag ételt kellett elkészíteni. A döntőben szintén négy óra állt rendelkezésre, de már 30 adagot kellett főzni. Ez nagy kihívás volt. Az volt a feladatom, hogy ezalatt az idő alatt a srácok a legtökéletesebben végezzék el a munkát. A menüsor legnehezebb a főétel tésztájának elkészítése volt - 150 darabot kellett kézzel formázni. Az első gyakorlásoknál ez két és fél órát vett igénybe. A sok gyakorlás után már alig több, mint másfél óra alatt elkészítette Berényi Máté séf kollégám a tésztagúlákat. Persze, lehetett volna egyszerűbb formájú tésztát is választani, de úgy érzem, megérte a fáradtság, hogy ilyen különleges legyen a főételünk. Felszabadult érzés volt, amikor kimondták, hogy a Hungast csapata nyerte a versenyt. A csapat tagjaival valóra vált az álmunk. Nagyon büszke vagyok a srácokra. És hogy legközelebb is indulunk-e a versenyen? Nem tudom... de az biztos, hogy már beszélgetünk róla." - mondta Lovay Gergely.