Kávé tojással vagy sajttal - mutatjuk a 10 legkülönlegesebb kávét a nagyvilágból

Mai cikkünkben 10 olyan kávét fogunk bemutatni, melyek a szokványostól eltérő alapanyagokból, illetve módon készülnek. Némelyik ezek közül kifejezetten bizarr, ám vannak, amelyek annyira gusztusosak, hogy még a kényesebb ízlésűek is megkóstolnák. Sőt, van köztük olyan is, amely már hazánkban is kapható egyes kávézókban, esetleg otthoni hozzávalókból is könnyedén elkészíthető, így az ínyencebbek bátran kísérletezhetnek velük.

Ca phe trung, a v ietnámi tojásos kávé Vietnámban tradicionális italnak számít a „ca phe trung”, azaz a tojásos kávé. Bár elsőre hangzásra nem túl bizalomgerjesztő, valójában egy rendkívül finom és tápláló reggeli ital, amelyet egy kreatív barista talált fel az 1940-es években, hogy pótolja valamivel a kávéba öntött tejet.

Egy adag kávéba egy tojássárgája és némi sűrített tej kerül, melyet habvetővel szokás elkeverni. Ellenállhatatlanul édes és krémes lesz tőle a kávé, érdemes lehet kipróbálni otthon is, ám fontos, hogy jó minőségű, megbízható forrásból származó tojást használjunk. Vietnamese Egg Cream Coffee in Hanoi, Vietnam

Fotó: Shutterstock/ngoc tran