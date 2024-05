Ezért a zseniális ételmentő trükkért őrülnek meg a háziasszonyok

A citrom levének hozzáadása bizonyos ételekhez nagyszerű módja annak, hogy feldobjuk, pikánsabbá tegyünk azok ízvilágát, főleg ha süteményről van szó. A legjobb, ha ez a lé friss citromból származik. Viszont a legtöbb ilyen ételhez csak kis mennyiség kell, ezért egy TikTok felhasználó most a többi konyhatündérnek is segítve kitalált egy ételmentő megoldást arra, amellyel elkerülhető a rettegett élelmiszerpazarlás.

Az asszony a @unkoshercowgirl felhasználónév alatt posztolta a trükköt bemutató videóját. Ebben látható, ahogy egy konyhai eszközzel lyukat vág a citrom közepébe, majd annak levét a feldarabolt avokádó tetejére szórja. Így a citrom leve, amire nincs szükség, benne marad a gyümölcsben, és később is felhasználható lesz. A klipet a Facebook-on is megosztották, ahol döbbenetes 5,3 millió megtekintést és 165 ezer lájkot kapott.

Egy hozzászóló ehhez még hozzátette, hogy érdemes a citromot becsomagolni, vagy egy edénybe tenni, majd így visszatenni a hűtőbe, hogy az sokáig friss maradjon, és így azt is meg lehet akadályozni, hogy a maradék lé elpárologjon.

A citrom nem csak az ételeken finom, de hatékony segédeszköz lehet a takarításban is: a csúnya kemény vízfoltoktól is megszabadulhatunk vele. Ehhez félbe kell vágni a citromot, és ezt kell a megtisztítandó felületre dörzsölni. A citromsav kölcsönhatásba lép a kemény vízfoltokban jelen lévő ásványi anyagokkal, amitől a kosz szinte azonnal eltűnik.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

A citromhoz kapcsolódóan egy másik furcsa trend is terjed a TikTok-on: az új trend lényege, hogy egy egész citromot maggal és héjjal együtt együnk meg. Az Origo megírta azt a trükköt is, hogy érdemes citromsavval feltúrbózni a citromos sütiket. A citromsavnak nincs káros mellékhatása, és a WHO is ajánlja a fogyasztását. Bármilyen étel vagy ital enyhe savanyítására alkalmas, jól helyettesíti az ecetet vagy citromlevet, vagy fokozza azok hatását.

