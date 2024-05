Ezek az ételek tartalmazzák legnagyobb mennyiségben a szépség vitaminját

Az E-vitamin pozitív hatásai

Az E-vitamint nem véletlenül tartjuk számon szépségvitaminként.

Táplálja és hidratálja a bőrt, erősíti a körmöket, antioxidánshatása révén véd a szabad gyökök kialakulásától, így segít meggátolni az öregedési folyamatokat.

Az E-vitamin azonban

nem csak a külsőnk megőrzésében játszik fontos szerepet. Talán mindannyian hallhattunk már a szív- és agyműködésre gyakorolt hatásairól,

köztudottan védi a szív koszorúereit, segít megelőzni az érelmeszesedést. Gátolja a vérrögképződést is, így véd a trombózis, szívroham és a szélütés ellen is hatásos fegyver. Nemcsak a bőrt, de az idegrendszert is fiatalon tartja, a Parkinson- és Alzheimer kór, illetve a depresszió kialakulásának esélye is csökkenthető a rendszeres bevitelével.

Az E-vitamin emellett kedvező hatással van az anyagcsere-folyamatokra, csökkenti a koleszterint, a gyulladásokat a szervezetben, és erősíti az immunrendszert, hatékonyan küzd a rákos megbetegedések ellen is.

Fiatal, babavárás előtt álló pároknak kiemelt figyelmet kell fordítani rá, hogy eleget vigyenek be belőle, terhes nők esetében ugyanis magzatvédő vitaminként funkcionál, férfiaknál pedig nagy mértékben növeli a termékenységet.

Azonban nemcsak a terhesség, de a szoptatás időszaka alatt is kulcsfontosságú szerepe van az anya és a baba egészségének megőrzésében.

Az E-vitamin emellett segíti az A-vitamin felszívódását a szervezetben, de egyben csökkenti is annak túladagolásának veszélyeit.

Fontos tudni, hogy - ellentétben az A-vitaminnal - az E-vitamin túladagolására kicsi az esély, napi akár több ezer milligrammot is bevihetünk belőle hosszú időn keresztül anélkül, hogy bármiféle káros hatással kellene számolnunk. Ennek oka, hogy rövid ideig raktározódik a szervezetben, és nagy mennyiségben fogyasztva sem toxikus.

Azonban tartsuk szem előtt, hogy

az E-vitamin véralvadásgátló hatással is rendelkezik, így véralvadásgátló gyógyszerekkel, és K-vitamin-tartalmú étrendkiegészítőkkel nem fogyasszuk egyszerre, mert súlyos vérzékenységhez vezethet.

Mivel zsírban oldódó vitamin, hatékony felszívódásához elengedhetetlen, hogy elegendő mennyiségű egészséges zsírfélét - halat, növényi olajokat - fogyasszunk. Jó hír, hogy ezek az élelmiszerek nagy része maga is tartalmazza az E-vitamint.

E-vitaminban gazdag ételek

Mi történik, ha nem fogyasztunk belőle eleget?

Bár változatos, kiegyensúlyozott, elegendő telítetlen zsírt tartalmazó étrend mellett ritkán alakul ki E-vitaminhiány, vannak azonban olyan állapotok, amikor indokolt lehet a táplálékkiegészítők formájában történő pótlása.

Egy átlagos felnőtt ember E-vitamin-szükséglete 15 mg, ami terhesség, illetve szoptatás idején 19 mg-ra nő. Fokozott E-vitaminbevitelt igényelnek még az olyan állapotok, mint például az erős fizikai megterhelés, betegségekből történő felépülés időszaka és a hosszútávú stressz.

Hiányában zsíranyagcsere-zavar, Crohn-betegség, cisztás fibrózis, hajhullás, bőrszárazság, izomgyengeség, egyensúlyvesztés, gyakori fejfájás, illetve terméketlenség alakulhat ki.

Miben található?

Ha az alábbi ételeket rendszeresen fogyasztjuk, nem kell tartanunk E-vitamin-hiány kialakulásától: