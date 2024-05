Így készül a tökéletes nokedli

A tojásos nokedlivel gyakorlatilag lehetetlen melléfogni, hiszen mindig, mindenkinél garantált sikert arat, így érdemes mindig talonban tartanunk, ha kifogynánk a vacsoraötletekből. Az alaprecept szerintünk önmagában is ínycsiklandó, de remekül kiegészíthetjük egy ecetes salátával is, sőt cikkünk végén bemutatunk néhány különlegességet is.

A tojásos galuska igazi jolly joker, ha épp nem tudjuk, mit főzzünk ebédre, vagy vacsorára. Gyorsan elkészül, ezért hétköznap is kitűnő választás, de ha épp hétvégén kívánjuk meg, akkor sem okoz csalódást. Különösen, ha egy-két extra hozzávalóval készítjük el. A nokedli mellől természetesen nem hiányozhat az ecetes saláta, mutatjuk az elkészítés helyes lépéseit: Tojásos galuska ecetes salátával Hozzávalók: A galuskához: 12 db tojás

50 dkg liszt

só

zsiradék A salátához: 1 db fejes saláta

fél ek. só

1 ek. cukor

1-3 ek. ecet Elkészítése: Négy egész tojást felverünk, hozzáadjuk a lisztet, pici sót és annyi vizet, hogy megfelelő legyen az állaga. Egy nagy lábasban sós vizet forralunk, és galuskaszaggatóval vagy egy vizes deszkáról késsel beleszaggatjuk a nokedlitésztát. Fakanállal időnként megkeverjük, kifőzzük. Leszűrjük, hideg vízzel alaposan átöblítjük, és átszedjük egy nagy serpenyőbe, amelybe előzőleg már tettünk pár kanálnyi zsiradékot. Nagy lángon felforrósítjuk. Közben a megmaradt nyolc tojást habosra keverjük egy kis sóval, és ráöntjük a forró galuskára. Csak addig sütjük, kevergetve, míg meg nem kocsonyásodik a ráöntött tojás. A salátát leveleire bontjuk, nagyon alaposan megmossuk. Az öntet hozzávalóit egy üvegbe öntjük. Ízlésünk szerint bármelyik hozzávalóból használhatunk többet vagy kevesebbet. Öntünk rá 2-3 dl meleg vizet, rácsavarjuk az üveg tetejét, és összerázzuk az egészet. A salátát csak közvetlenül tálalás előtt locsoljuk meg az öntettel, egyébként nagyon összeesne. A tojásos nokedli ecetes salátával az igazi.

Fotó: Vidék íze magazin Variációk galuskára Túrós nokedli Hozzávalók: 25 dkg túró

40 dkg liszt

2 db tojás

só

zsiradék

15 dkg zsemlemorzsa Elkészítése: Összegyúrjuk a túrót a liszttel, a két egész tojással és egy kevés sóval. Adhatunk hozzá 1-2 kanál tejfölt is. Forró, sós vízbe kanállal beleszaggatjuk a nokedlit. Egy másik edényben kevés zsiradékon halványbarnára pirítjuk a morzsát, ebbe szedjük át a kifőtt galuskákat. Baranyai krumplis nokedli Hozzávalók: 30 dkg főtt burgonya

2 db tojás

kb. 30 dkg liszt

só

15 dkg füstölt szalonna

1 db vöröshagyma

1 db vöröshagyma

25 dkg juhtúró Elkészítése: Még forrón áttörjük a burgonyát, majd, ha már kihűlt, összegyúrjuk a tojásokkal és annyi liszttel, hogy jól kezelhető tésztát kapjunk. Kinyújtjuk ujjnyi vastagra, majd kis csíkokra (galuskákra) felvágjuk. Sós vízben kifőzzük. Míg fő, a felkockázott szalonnát ropogósra sütjük egy lábasban, megpirítjuk rajta a felkarikázott hagymát. Ebbe szedjük a kifőtt galuskákat. A tetejére morzsoljuk a juhtúrót.