Aggódnak az AI miatt az amerikai szenátorok, még biológiai támadástól is tartanak. Szakértőket hivat be a Szenátus.

Egy ideje már nyilvánvaló, hogy az amerikai politikusokat mindkét oldalon aggasztja az AI gyors térhódítása, a cégek túlzott lelkesedése. Demokrata és republikánus szenátorok egyaránt arra figyelmeztettek a napokban, hogy igen kártékony célokra lehet bevetni az AI-t, többek között biológiai támadás végrehajtására is. A hasonló figyelmeztetések lassan mindennaposak az amerikai politikai körökben.

A szenátorokat annyira aggasztja a téma, hogy a Szenátus arról döntött: fejlesztőket, vezérigazgatókat és szakértőket hívnak be az idei év során meghallgatásokra, kilátásba helyezve a jogi biztosítékok bevezetését. A tervek szerint mindkét oldal támogatná az AI-szabályozást, amely ösztönözné az innovációt, de megfelelő védőgátakat állítana, hogy megelőzze az AI jelentette kockázatokat. Azt is tervezik, hogy minden hatósághoz kirendelnek egy AI-igazgatót, az ilyen vezetők pedig külön tanácsban szervezhetik majd a teendőket.

Az AI szabályozása egyébként máshol is kiemelt téma, nemzetbiztonsági és gazdasági okokból is, de a társadalomra és a munkaerőpiacra gyakorolt, várható hatásai miatt is.