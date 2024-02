Már az egészen kicsi gyerekek is TikTok-függők lettek

Sztárok a TikTok-on

A fiatalok számára az is vonzó lehet, hogy itt is vannak sztárok, akikért lehet rajongani. Ezek ráadásul olyan karakterek, akik hozzájuk hasonlóak, tehát az "ő nyelvüket beszélik" és nem a felnőttek világából érkeznek, mint mondjuk egy profi tévés műsorvezető. És magától értetődően ezek a tartalomgyártók ma már komoly tényezőnek számítanak, hiszen az ő videóikat adott esetben százezrek, sőt milliók nézhetik meg.

Ezzel pedig komoly vélemény- és ízlésformáló tényezővé váltak a saját korosztályukban, aminek a felelősségét sokszor nyilván nem látják át. Az ő feladatuk is lehetne, hogy felhívják a korlátlan internetfogyasztás veszélyeire a figyelmet, de a tapasztalataink szerint inkább a hirdetőik igényeinek kielégítésére törekednek sokszor.

Egy több kutatás vizsgálja azt is, hogy milyen pszichés és fizikai hatást gyakorolnak az elektronikus eszközök, és ezek az addiktív alkalmazások a szervezetre. De az bizonyos, hogy mértéktelen fogyasztás esetén biztosan nem hasznosak. Ezért is lenne fontos, hogy a szülők is fokozott figyelmet fordítsanak a gyermekeik internethasználati szokásaira, és ha szükséges, akkor drasztikus lépéseket hozzanak, még akkor is, ha ezek konfliktusokhoz vezethetnek.

