A mesterséges intelligencia uralja már a mobiltelefonok piacát is

Természetesen a hagyományos telefonokat sem felejtették el, és ezeknél is lehet még hova fejlődni. A Samsung már korábban bemutatta a mesterséges intelligenciát is használó modelljeit, és Barcelonában kiderült, hogy erre az útra lépett például a Xiaomi is. A kínai cég ugyanis fejlett MI-alapú képalkotási funkciókról rántotta le a leplet. A Honor pedig olyan eljárást mutatott be, amelynek köszönhetően szemmel vezérelhető a készülék. Nem ez volt az egyedüli futurisztikus modell, hiszen a Motorola pedig végre lerántotta a leplet a totálisan egyedi, csukló köré csavarható mobiljáról, amihez hasonlót eddig nem nagyon láttunk.