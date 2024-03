Így néznének ki a Dragon Ball szereplői, ha mesterséges intelligencia rajzolta volna őket

A Dragon Ball egy japán mangasorozat, amelyet Torijama Akira alkotott meg. A sorozat a 1984-től 1995-ig futott egy magazinban, később pedig egy 42 kötetet magában foglaló könyvsorozatban újranyomták. Rövid idővel a megjelenés után a manga olyan sikerre tett szert, hogy elkészült belőle egy animesorozat és egy játékfilm is. Az animét 1986 februárjában mutattták be Japánban, a kilencvenes években Magyarországon is nagy sikerrel vetítették, amíg az akkori médiahatóság, az ORTT a erőszakossága miatt be nem tiltotta a folytatással, a Dragon Ball Z-del együtt. Nemrégiben pedig meghalt a sorozat alkotója és ebből az alkalomból az SK Anime csapata kipróbálta, milyen lenne a Dragon Ball világa, ha a kerektereit mesterséges intelligencia rajzolta volan meg.

Mutatjuk az eredményt: