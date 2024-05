Portál nyílt két világ között, de kitakarta a képet egy részeg nő

A technológiát és a művészetet ötvöző látványosságnak örülhetnek Dublin és New York lakói, szerdán üzembe helyezték a városokat összekötő Portalokat. A projekt mögött Benediktas Gylys litván művész és üzletember áll, a nagy kijelzőjű eszközök pedig két várost kötnek össze, az előttük állók videócsevegést folytathatnak a tőlük akár több ezer kilométerre élő idegenekkel.

A fotón a Dublin és a New York City között nyílott Portal amerikai oldala látható

Fotó: Emily Tan / Simons Foundation

A projekt műszakilag nem szenzáció, inkább az általános koncepciója és a tálalása teszi érdekessé az elképzelést. A Dublin és New York közti portálnyitás az elvárhatónak megfelelően mindkét oldalon rengeteg kíváncsiskodót vonzott, az egymásnak való integetés és általános cseverészés mellett olyan jelenetekre is sor került, mint például egy Írországban tanuló egyetemista a Portalon keresztül beszélgetett a New Yorkban élő anyukájával, vagy épp egy amerikai lány felhívott telefonon egy dublini fiút, mintán az megmutatta neki a telefonszámát az eszközön keresztül.

Ettől függetlenül nem aratott osztatlan sikert a Portal, pár órával a rajtot követően egy rendkívül ittas dublini nő tisztázatlan okból ütögetni kezdte azt és nekidörgölőzött, húsz percnyi őrjöngés után végül elvezették a rendőrök. Később a rendőrség szóvivője megerősítette, hogy nem vették őrizetbe, de a későbbiekben még bíróságon is kénytelen lesz megjelenni az ügy miatt.

A mostani két berendezéssel már négy Portal van a világon, az első pár 2021-ben állt szolgálatba, a litván Vilnius és a lengyelországi Lublin között közvetít. A következő időszakban új funkciót kap majd a rendszer, váltogatva lesz, hogy éppen melyik városokat kötik össze a Portal eszközök. A dublini Portal várhatóan nem lesz végleges, csak az őszig maradhat a helyén.

