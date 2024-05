Legalább egy közönségnél félsikeres a Windows 11

A Windows érdekes tendenciája, hogy az elmúlt olyan két évtizedben csak minden második kiadása vált sikeressé. A Windows 98 széles körben elterjedt, míg a Windows ME óriási bukás lett. Ugyanez a minta ismétlődött később a Windows XP és Vista, majd a Windows 7 és 8 párosnál, most pedig látszólag a Windows 10 / 11 duóval is ez lesz a helyzet.

Ezek szerint a ki tudja mikor érkező Windows 12 nagyon jó operációs rendszer lehet, ám a kiadásáig főhet a Microsoft feje. Az éppen aktuális Windows 11 idén nemhogy képtelen volt magának piaci részesedést szerezni, de az elődje még vissza is hódított tőle rengeteg felhasználót.

Most némi vigaszul szolgálhat a Microsoft számára, hogy legalább a számítógépes játékosok körében félsikeres a Windows 11, a Steam áprilisi hardveres és szoftveres felmérése szerint egyetlen hónap alatt 3,54 százalékkal nőtt a piaci részesedése, felkapaszkodott olyan 45,2%-ra.

Ettől függetlenül a gamerek 51 százaléka még Windows 10-et használ, azaz szükség lehet még néhány hónapra a trónfosztáshoz.

A Windows 11 gamerek körében való viszonylagos népszerűsége nem meglepő, ez a közönség a hobbija miatt a nagy átlagnál számottevően modernebb hardverekkel rendelkezik. A számítógépeik nagyobb arányban frissíthetőek ingyen a Windows 11-re, vagy már azzal előtelepítve érkeztek.

